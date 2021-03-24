Санкції, введені РНБО, підтримують все менше його членів, — ЗМІ

За даними джерел сайту, на засіданні з 21 були присутні 18 членів РНБО, підтримали санкції лише 14 членів РНБО, тобто дві третини від складу.

Все менше членів Ради національної безпеки й оборони України підтримують санкції, які застосовуються до українських компаній. Це випливає з інформації, озвученої джерелами видання "Дзеркало тижня".

На сайті нагадують, що в п'ятницю, 19 березня, РНБО підтримала введення санкцій проти 19 компаній, які володіють ліцензіями в сфері користування надрами. Голосуванню передувала жвава дискусія. Так, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявляв, що якщо власникам цих компаній не пред'явлені підозри у фінансуванні тероризму, то вирішувати проблеми з їхньою діяльністю потрібно в судовому порядку, а не за допомогою санкцій.

Також сумніви стосовно безальтернативності санкцій висловили віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков і генпрокурорка України Ірина Венедіктова.

За даними джерел сайту, на засіданні з 21 були присутні 18 членів РНБО, підтримали санкції лише 14 членів РНБО, тобто дві третини від складу.

Зазначимо, що це — мінімально необхідна кількість голосів для ухвалення рішень.

Відповідно, можна зробити висновок, що навіть в Раді національної безпеки й оборони України, засідання якого скликаються за ініціативою Президента України Володимира Зеленського, немає єдності думок. Очевидно, що частина членів РНБО розуміє всю абсурдність звинувачень на адресу опозиційних сил, а також пам'ятають про те, що санкції вводяться з грубим порушенням чинного законодавства України: без судових рішень і за надуманими приводами.

Раніше голова Політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук, коментуючи рішення Ради національної безпеки й оборони України, що передбачає санкції проти нього та його дружини Оксани Марченко, заявив, що після безпрецедентного та злочинного наступу на свободу слова, коли одним махом, без будь-яких юридичних підстав закрили відразу три опозиційні телеканали, без наявності будь-яких законних підстав ввели санкції проти їхнього власника, влада пішла шляхом встановлення диктатури й узурпації влади, прагнучи розправитися із законно обраною українським народом парламентською опозицією.

У заяві партії ОПЗЖ у зв'язку з підписанням Президентом Володимиром Зеленським указу про надання чинності рішенню РНБО щодо застосування економічних та інших обмежувальних санкцій проти низки юридичних осіб сказано, що утворені, культурні, різнобічно розвинені громадяни становлять загрозу нинішньої влади, що складається з обмежених, безграмотних, архінепрофесійних функціонерів.