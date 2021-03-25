Информационный «заказ» на акцию по сбору средств чернобыльцам направлен на дискредитацию руководства ГСЧС, - СМИ

В публикации также обращается внимание, что данная ситуация наглядно демонстрирует нивелирование доброй инициативы в угоду политическим интересам.

Социальная инициатива по сбору средств для ветеранов-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС подверглась порицанию в соцсетях по заказу лиц, заинтересованных в дискредитации руководства ГСЧС. Речь об этом идёт в статье «К памяти трагедии на ЧАЭС. Как и почему социальную инициативу помощи ликвидаторам превращают в «зраду»», опубликованной изданием Gazeta.UA.

«К 35-летию годовщины трагедии на ЧАЭС была предложена социальная инициатива – своего рода способ сказать «спасибо» всем тем, кто пожертвовал своим здоровьем и жизнями. Речь о сборе средств на помощь ветеранам-ликвидаторам, их родным и семьям — добровольный взнос на сумму, равную однодневной зарплате. Однако, данная инициатива стала прекрасным инфоповодом налить грязи и найти «зраду» (ну или дорисовать), мол, мотив тут абсолютно шкурный. Соцсетями полетела молва: руководство ГСЧС бесстыдно стрижёт свой персонал, ищет повода собрать эдакую дань. Наивно полагать, что подобного рода сценарии рождаются сами. Конечно, за каждым из них стоит лицо, имеющее свой интерес в дискредитации, в нашем случае, руководства ГСНС», — говорится в публикации.

Автор отмечает, что в ходе информационной атаки «затерялась» поддержка данной акции.

«Многие данную акцию радо поприветствовали, в частности, сотрудники органов МВД сделали свой взнос. Но атаку, конечно же, не преминули возможности подхватить отечественные диванные войска, сражающиеся «за все хорошее и против всего плохого». Понятное дело, на то и был расчёт – зерно бросили на благодатную почву», — подчеркнул он.

В публикации также обращается внимание, что данная ситуация наглядно демонстрирует нивелирование доброй инициативы в угоду политическим интересам.

«Это очередной пример ситуации, демонстрирующей, как намеренно подрывается вера общества в государство, когда уже и не разберёшь – где тут зрада, а где – очередной фейк. К сожалению, стоит отметить, что в украинском менталитете присутствует не только щедрость и отзывчивость, к которой апеллировали инициаторы акции, но и жажда все опошлить, опорочить и найти виноватых во всех смертных грехах, на которую регулярно и рассчитаны практически любые информационные атаки», — подытожил автор.