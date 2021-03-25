Інформаційне «замовлення» на акцію зі збору коштів чорнобильцям спрямоване на дискредитацію керівництва ДСНС, — ЗМІ

У публікації також звертається увага на те, що ця ситуація наочно демонструє нівелювання доброї ініціативи на догоду політичним інтересам.

Соціальна ініціатива зі збору коштів для ветеранів-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС зазнала осуду в соцмережах на замовлення осіб, зацікавлених у дискредитації керівництва ДСНС. Йдеться про це в статті «До пам'яті трагедії на ЧАЕС. Як і чому соціальну ініціативу допомоги ліквідаторам перетворюють в "зраду"», опублікованій виданням Gazeta.UA.

«До 35-річчя річниці трагедії на ЧАЕС була запропонована соціальна ініціатива — свого роду спосіб сказати "спасибі" всім тим, хто пожертвував своїм здоров'ям і життями. Йдеться про збір коштів на допомогу ветеранам-ліквідаторам, їхнім рідним і сім'ям — добровільний внесок на суму, рівну одноденній зарплаті. Однак, ця ініціатива стала прекрасним інфоприводом налити бруду і знайти "зраду" (ну або домалювати), мовляв, мотив тут абсолютно шкурний. Соцмережами розлетілася чутка: керівництво ДСНС безсоромно стриже свій персонал, шукає привід зібрати таку собі данину. Наївно вважати, що подібного роду сценарії народжуються самостійно. Звичайно, за кожним із них стоїть особа, яка має свій інтерес у дискредитації, у нашому випадку, керівництва ДСНС», — йдеться в публікації.

Автор зазначає, що під час інформаційної атаки «загубилася» підтримка цієї акції.

«Більшість цю акцію радо схвалили, зокрема, співробітники органів МВС зробили свій внесок. Але атаку, звичайно ж, не втратили можливості підхопити вітчизняні диванні війська, які борються "за все хороше і проти всього поганого". Зрозуміла річ, на те й розраховували — зерно кинули на благодатний грунт», — підкреслив він.

У публікації також звертається увага, що ця ситуація наочно демонструє нівелювання доброї ініціативи на догоду політичним інтересам.

«Це черговий приклад ситуації, яка демонструє, як навмисно підривається віра суспільства в державу, коли вже й не розбереш — де тут зрада, а де — черговий фейк. На жаль, варто зазначити, що в українському менталітеті присутні не тільки щедрість і чуйність, до якої апелювали ініціатори акції, а й жага все опошлили, зганьбити і знайти винних у всіх смертних гріхах, на яку регулярно й розраховані практично будь-які інформаційні атаки», — підсумував автор.