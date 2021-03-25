Бизнес доверяет Ермаку благодаря его квалифицированной команде, - эксперт

"По поручению Владимира Зеленского руководитель Офиса президента Андрей Ермак начал системно работать с бизнесом. И ему это удается, потому что он собрал вокруг себя квалифицированную команду компетентных профессионалов, которые говорят с представителями бизнеса на одном языке", — подчеркнул политолог.

Инвесторы и бизнес доверяют руководителю Офиса президента Андрею Ермаку благодаря квалифицированной команде, которой он себя окружил. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"По поручению Владимира Зеленского руководитель Офиса президента Андрей Ермак начал системно работать с бизнесом. И ему это удается, потому что он собрал вокруг себя квалифицированную команду компетентных профессионалов, которые говорят с представителями бизнеса на одном языке", — подчеркнул политолог.

В качестве примера он привел заместителя Ермака Юлию Свириденко и его советника по экономическим вопросам Тимофея Милованова, который, к тому же, является профессором Питтсбургского университета в США.

"Вообще там еще много профессионалов по разным направлениям. Уверен, что о многих мы еще услышим", — пишет эксперт.

По его словам, многие провалы Украины в инвестиционной политике при предыдущих руководителях Офиса / Администрации / Секретариата разных президентов связаны именно с тем, что во власти не было людей, которым доверяет серьезный международный бизнес.

И то, что сейчас ситуация в корне изменилась, является поводом для оптимизма, уверен политолог.

"Безусловно, грамотная кадровая политика Ермака дает свои положительные результаты, а председатель ОП благодаря доверию инвесторов становится своеобразным посредником между властью и бизнесом. Поэтому можем рассчитывать на то, что в ближайшее время появятся новые законопроекты, которые положат начало мощным реформам для улучшения инвестклимата в Украине", — заключил Быков.