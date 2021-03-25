Бізнес довіряє Єрмаку завдяки його кваліфікованої команді, — експерт

"За дорученням Володимира Зеленського керівник Офісу президента Андрій Єрмак почав системно працювати з бізнесом. І йому це вдається, тому що він зібрав навколо себе кваліфіковану команду компетентних професіоналів, які говорять з представниками бізнесу однією мовою", — підкреслив політолог.

Інвестори і бізнес довіряють керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку завдяки кваліфікованій команді, якою він себе оточив. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

"За дорученням Володимира Зеленського керівник Офісу президента Андрій Єрмак почав системно працювати з бізнесом. І йому це вдається, тому що він зібрав навколо себе кваліфіковану команду компетентних професіоналів, які говорять з представниками бізнесу однією мовою", — підкреслив політолог.

Як приклад він навів заступника Єрмака Юлію Свириденко та його радника з економічних питань Тимофія Милованова, який, до того ж, є професором Пітсбурзького університету в США.

"Взагалі там ще багато професіоналів з різних напрямків. Упевнений, що про багатьох ми ще почуємо", — пише експерт.

За його словами, багато провалів України в інвестиційній політиці при попередніх керівниках Офісу/Адміністрації/Секретаріату різних президентів пов'язані саме з тим, що у владі не було людей, яким довіряє серйозний міжнародний бізнес.

І те, що зараз ситуація докорінно змінилася, є приводом для оптимізму, впевнений політолог.

"Безумовно, грамотна кадрова політика Єрмака дає свої позитивні результати, а голова ОП завдяки довірі інвесторів стає своєрідним посередником між владою та бізнесом. Тому можемо розраховувати на те, що найближчим часом з'являться нові законопроекти, які започаткують потужні реформи для поліпшення інвестклімату в Україні", — підсумував Биков.