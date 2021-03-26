Ермак дал понять, что Украина не позволит Кремлю диктовать ей свои условия, - эксперт

Глава Офиса президента Андрей Ермак дал понять, что Украина не позволит России диктовать ей свои условия по мирному плану для Донбасса. Об этом сообщает политический эксперт Петр Охотин.

По его словам, россияне продолжают тормозить переговоры по Донбассу, рассказывая в своих карманных СМИ о том, что украинский мирный план им не подходит.

"Глава Офиса Президента занял жесткую и последовательную позицию в переговорах Кремлем. Позиция Ермака — реализовывать мирный план, согласованный с Францией и Германией. Этот документ уже на столе. По его условиям, россияне должны немедленно прекратить огонь и допустить представителей ОБСЕ и Красного Креста на оккупированные территории. Ермак неоднократно уверял и уверяет, что Украина не позволит Кремлю диктовать ей свои условия и переводить переговоры в неконструктивное русло. Все должно быть по Минскому процессу и с соблюдением договоренностей в Нормандском формате", — подчеркнул Охотин.

Эксперт считает, что на Банковой поняли, что с Россией надо разговаривать исключительно с позиции силы, потому что, к сожалению, другого языка наш северный сосед не понимает. И, по его словам, Зеленский дал Ермаку карт-бланш на то, чтобы максимально зацементировать украинскую позицию по безальтернативности украино-европейского мирного плана.

"По ряду заявлений и событий (в том числе санкции против Медведчука и обыски у пророссийских сил) видим, что Офис Президента и западные партнеры не питают иллюзий относительно того, что вина за кровопролитие и семь лет войны в Донбассе лежит на России. Все видят, что Киев придерживается договоренностей, а вот Москва их постоянно срывает. Украина, настаивая на своих позициях, оставляет в свои руках важный козырь — санкции, из которых Россия так хочет выйти. Однако просто россиянам не будет. Похоже, что санкции не снимут, пока в Кремле не согласятся на украинский мирный план и не выведут все незаконные вооруженные формирования с украинской земли", — констатировал Охотин.