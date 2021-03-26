Єрмак дав зрозуміти, що Україна не дозволить Кремлю диктувати їй свої умови, - експерт

Голова Офісу президента Андрій Єрмак дав зрозуміти, що Україна не дозволить Росії диктувати їй свої умови у мирному плані для Донбасу. Про це повідомляє політичний експерт Петро Охотін.

За його словами, росіяни продовжують гальмувати перемовини по Донбасу, розказуючи у своїх кишенькових ЗМІ про те, що український мирний план їм не підходить.

"Голова Офісу Президента зайняв жорстку та послідовну позицію у переговорах Кремлем. Позиція Єрмака — реалізовувати мирний план, погоджений з Францією та Німеччиною. Цей документ уже на столі. За його умовами, росіяни мають негайно припинити вогонь та допустити представників ОБСЄ та Червоного Хреста на окуповані території. Єрмак неодноразово запевняв і запевняє, що Україна не дозволить Кремлю диктувати їй свої умови та переводити переговори у неконструктивне русло. Усе має бути згідно з Мінським процесом та з дотриманням домовленостей у Нормандському форматі", — підкреслив Охотін.

Експерт вважає, на Банковій зрозуміли, що з Росією треба розмовляти виключно з позиції сили, бо, на жаль, іншої мови наш північний сусід не розуміє. І, за його словами, Зеленський дав Єрмаку карт-бланш на те, щоб максимально зацементувати українську позицію щодо безальтернативності україно-європейському мирному плану.

"З низки заяв і подій (у тому числі санкції проти Медведчука та обшуки в проросійських сил) бачимо, що Офіс Президента та західні партнери не мають ілюзій щодо того, що вина за кровопролиття та сім років війни на Донбасі лежить на Росії. Усі бачать, що Київ дотримується домовленостей, а ось Москва їх постійно зриває. Україна, наполягаючи на свої позиції, залишає в свої руках важливий козир — санкції, з яких Росія так хоче вийти. Проте просто росіянам не буде. Схоже на те, що санкції не знімуть, доки у Кремлі не погодяться на український мирний план та не виведуть всі незаконні збройні формування з української землі", — констатував Охотін.