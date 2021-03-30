Власть продолжает репрессии и фабрикацию уголовных дел, — заявление ОПЗЖ

Партия обвинила силовые структуры Украины в незаконном преследовании и запугивании активистов ОПЗЖ и организации "Украинский выбор", сравнив происходящее с Большим террором времен Сталина и Берии.

Как говорится в заявлении, 30 марта представители СБУ и ОГП провели 20 обысков у членов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и активистов общественного движения "Украинский выбор – Право народа" в Киевской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Херсонской, Хмельницкой, Кировоградской, Закарпатской областях и городе Киеве.

"Под предлогом конспирологических домыслов, с целью отбелить свою противоправную деятельность и дискредитировать партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", силовые структуры прибегли к незаконному уголовному преследованию и обвинениям членов "Украинского выбора" в совершении особо тяжких преступлений", — утверждается в сообщении, появившемся на сайте партии.

В организации называют незаконными следственные действия, как и обыски, которые ранее прошли в офисе партии, где расположены приемные народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича, Ильи Кивы и указывают на их заказной характер.

"Власть продолжает системное и беспрецедентное давление на оппозицию – единственную на сегодняшний день политическую силу, которая отстаивает интересы украинских граждан, в том числе жителей Юго-Востока Украины, проповедует идеологию восстановления демократических стандартов и ценностей, выступает за сохранение территориальной целостности и "сшивание" страны", — говорится в заявлении.

Политсила настаивает на безосновательности предъявляемых обвинений и подчеркивает, что деятельность общественной организации "Украинский выбор" осуществляется исключительно в рамках правового поля, исходя из уставных положений, при неуклонном соблюдении Конституции и законов Украины.

"Обнародование партией "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявлений и документов подтвердило: в действиях участников ОО "Украинский выбор" отсутствует как состав преступления, так и само событие преступления. А сегодняшние обыски являются не чем иным, как заведомо спланированным и преступным актом политической расправы", — говорится в заявлении.

В партии считают, что СБУ и ОГП были прекрасно осведомлены о том, что с началом крымских событий часть обособленных подразделений организации в АРК потеряла связь с "Украинским выбором" и соответствующие меры реагирования были приняты руководящими органами организации.

"Цель очередной волны политических репрессий команды Зеленского против партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" ‒ это узурпация власти и устранение оппонентов", — говорится в заявлении.

Политсила сообщает о готовности защищать свою позицию в судах и рассчитывает на поддержку мирового демократического сообщества.

"Мы не позволим попирать устои права и демократии, превращая Украину в полицейское государство", — отмечается в сообщении.