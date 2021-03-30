Влада продовжує репресії і фабрикацію кримінальних справ, — заява ОПЗЖ

Партія звинуватила силові структури України в незаконному переслідуванні та залякуванні активістів ОПЗЖ та організації "Український вибір", порівнявши те, що відбувається, з Великим терором часів Сталіна і Берії.

Як говориться в заяві, 30 березня представники СБУ та ОГП провели 20 обшуків у членів партії "Опозиційна платформа — За життя" та активістів громадського руху "Український вибір — Право народу" в Київській, Одеській, Миколаївській, Черкаській, Херсонській, Хмельницькій, Кіровоградській, Закарпатській областях та місті Києві.

"Під приводом конспірологічних домислів, з метою відбілити свою протиправну діяльність і дискредитувати партію "Опозиційна платформа — За життя", силові структури вдалися до незаконного кримінального переслідування та звинувачень членів "Українського вибору" в скоєнні особливо тяжких злочинів", — стверджується в повідомленні, що зʼявилося на сайті партії.

В організації називають незаконними слідчі дії, як й обшуки, які раніше пройшли в офісі партії, де розташовані приймальні народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Василя Німченка, Юрія Загороднього, Віктора Чорного, Олександра Колтуновича, Іллі Ківи і вказують на їх замовний характер.

"Влада продовжує системний і безпрецедентний тиск на опозицію — єдину на сьогоднішній день політичну силу, яка відстоює інтереси українських громадян, зокрема жителів Південного Сходу України, проповідує ідеологію відновлення демократичних стандартів і цінностей, виступає за збереження територіальної цілісності і "зшивання "країни", — йдеться в заяві.

Політсила наполягає на безпідставності пропонованих звинувачень і підкреслює, що діяльність громадської організації "Український вибір" здійснюється виключно в рамках правового поля, виходячи із статутних положень, за умов неухильного дотримання Конституції і законів України.

"Оприлюднення партією "Опозиційна платформа — За життя" заяв і документів підтвердило: у діях учасників ГО "Український вибір" відсутній як склад злочину, так і власне подія злочину. А сьогоднішні обшуки є нічим іншим, як свідомо спланованим і злочинним актом політичної розправи", — йдеться в заяві.

У партії вважають, що СБУ та ОГП були чудово обізнані про те, що з початком кримських подій частина відокремлених підрозділів організації в АРК втратила звʼязок з "Українським вибором" і відповідні заходи реагування були вжиті керівними органами організації.

"Мета чергової хвилі політичних репресій команди Зеленського проти партії "Опозиційна платформа — За життя" — це узурпація влади й усунення опонентів", — йдеться в заяві.

Політсила повідомляє про готовність захищати свою позицію в судах і розраховує на підтримку світової демократичної спільноти.

"Ми не дозволимо зневажати підвалини права і демократії, перетворюючи Україну на поліцейську державу", — наголошується в повідомленні.