Скандал на 87 округе: представители "ЕС" фальсифицируют выборы в пользу Шевченко, — политтехнолог

На 87-м округе в Ивано-Франковской области продолжается пересчет голосов на двадцати участках. Как выяснилось, указанные в протоколах «голоса» за кандидата Александра Шевченко не подтверждаются бюллетенями. Об этом сообщил на своей странице в Facebook политтехнолог Сергей Быков.

Как утверждает Быков, в протоколе за кандидата от партии "За майбутне" на одном из участков указано 377 голосов, а при пересчете нашли только 277 бюллетеней.

По словам одного из наблюдателей, используется простая схема: "Ставит пакет, и когда начинает считать, сбрасывать вниз (бюллетени), напарница их подбирает. И вместо 277 говорит 377".

По словам очевидцев, пишет политтехнолог, фальсификациями в пользу Шевченко занимаются члены избирательной комиссии от партии "Европейская солидарность", что свидетельствует о совместных действиях людей Коломойского и Порошенко в пользу кандидата Шевченко.