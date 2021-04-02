Скандал на 87 окрузі: представники "ЄС" фальсифікують вибори на користь Шевченка, — політтехнолог

На 87-му окрузі в Івано-Франківській області триває перерахунок голосів на двадцяти дільницях. Як з'ясувалося, вказані у протоколах "голоси" за кандидата Олександра Шевченка не підтверджуються бюлетенями. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook політтехнолог Сергій Биков.

Як стверджує Биков, у протоколі за кандидата від партії "За майбутнє" на одній із дільниць вказано 377 голосів, а при перерахунку знайшли тільки 277 бюлетенів.

За словами одного зі спостерігачів, використовується проста схема: "Ставить пакет, і коли починає рахувати, скидати вниз (бюлетені), напарниця їх підбирає. І замість 277 говорить 377".

За словами очевидців, пише політтехнолог, фальсифікаціями на користь Шевченка займаються члени виборчої комісії від партії "Європейська солідарність", що свідчить про спільні дії людей Коломойського і Порошенка на користь кандидата Шевченка.