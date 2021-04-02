Медведчук: украинской власти хотелось бы, чтобы меня здесь не было, но я страну не покину

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обещает бороться за успешное будущее Украины, несмотря на санкции и политическое преследование.

Об этом сам Медведчук заявил в интервью в программе "5-я студия" на канале "Россия 24", передает "Перший незалежний".

"…Я понимаю цель власти, которая пытается сделать, чтобы я поступил именно так, как прозвучало в вашем вопросе (уехать из страны. ‒ Ред). И им, конечно, было бы удобнее, чтобы меня здесь не было и активность партии была снижена до нулевого порядка политической деятельности… Но этого не произойдет", ‒ уверил он.

На просьбу ведущего прокомментировать фразу депутата от "Слуги народа" Анны Колесник о том, что "нужно валить из этой страны" Медведчук ответил, что, с одной стороны, это даже смешно, а с другой – таковы реалии, что сегодня именно так думают депутаты провластной политсилы.

"Наверное, вся их власть была направлена на то, чтобы выполнить "‎хотелки"‎ международной финансовой корпорации, выполнить "хотелки" по реализации полного внешнего управления страной, а потом забыть об этой стране и покинуть ее… ‒ допустил политик. ‒ Если им так хочется, пусть они валят. А мы, люди, живущие в Украине, в том числе и я, будем бороться за ее будущее и верим, что сможем построить успешную страну".

Виктор Медведчук отметил, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" всегда отстаивала интересы украинских граждан и намерена придерживаться этого же принципа и впредь.

"Мы продолжим все делать для того, чтобы выполнить и соблюсти интересы людей, защитить людей и в социальном, и в экономическом плане. В том числе обеспечить защитой от коронавируса. Это наша задача, и мы, несмотря ни на что, будем ее, безусловно, реализовывать", ‒ заявил он.