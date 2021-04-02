Медведчук: українській владі хотілося б, щоб мене тут не було, але я країну не покину

Голова політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук обіцяє боротися за успішне майбутнє України, незважаючи на санкції та політичне переслідування.

Про це сам Медведчук заявив в інтерв'ю у програмі "5-я студія" на каналі "Росія 24", передає "Перший незалежний".

"...Я розумію мету влади, яка намагається зробити, щоб я вчинив саме так, як прозвучало у вашому запитанні (виїхати з країни. — Ред). І їм, звичайно, було б зручніше, щоб мене тут не було і активність партії була знижена до нульового порядку політичної діяльності... Але цього не відбудеться", — запевнив він.

На прохання ведучого прокоментувати фразу депутата від "Слуги народу" Анни Колісник про те, що "потрібно валити з цієї країни" Медведчук відповів, що, з одного боку, це навіть смішно, а з іншого — такі реалії, що сьогодні саме так думають депутати провладної політсили.

"Напевно, вся їхня влада була спрямована на те, щоб виконати "хотілки" міжнародної фінансової корпорації, виконати "хотілки" з реалізації повного зовнішнього управління країною, а потім забути про цю країну і залишити її... — припустив політик. — Якщо їм так хочеться, нехай вони валять. А ми, люди, що живуть в Україні, зокрема і я, будемо боротися за її майбутнє і віримо, що зможемо побудувати успішну країну".

Віктор Медведчук зазначив, що "Опозиційна платформа — За життя" завжди відстоювала інтереси українських громадян і має намір дотримуватися цього ж принципу і надалі.

"Ми продовжимо все робити для того, щоб виконати і дотримати інтереси людей, захистити людей і в соціальному, і в економічному плані. Зокрема забезпечити захистом від коронавірусу. Це наше завдання, і ми, незважаючи ні на що, будемо його, безумовно, реалізовувати", — заявив він.