Джо Байден впервые поговорит с Владимиром Зеленским, - Politico

Это будет четвертый разговор, проведенный на самом высоком уровне между Украиной и США.

2 апреля 2021 года 46-й президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский впервые поговорят с того момента, как Байден вступил в должность. Причиной беседы станут сообщения о том, что Россия наращивает военную мощь на востоке Украины. Об этом пишет Politico.

Это встревожило и украинских и американских наблюдателей. Ранее по телефону с украинскими коллегами связывались госсекретарь США Энтони Блинкен, председатель Объединенного комитета начальников штабов генералом Марк Милли и министр обороны Ллойдом Остином.

По данным источника в Белом доме, украинские официальные лица настаивали на разговоре между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель. В частности, об этом говорил и глава Офиса президента Андрей Ермак в телефонной беседе с советником по национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Руководитель Офиса президента говорил о том, что США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров относительно прекращения войны на Донбассе и поблагодарил Соединенные Штаты Америки за предоставление важной помощи в сфере безопасности, которая способствует усилению обороноспособности Украины. В частности, речь идет о поддержке реформы Вооруженных сил Украины, усилении Военно-морских сил ВСУ.

Джейкоб Салливан также отметил усилия Украины в проведении реформ. Он подчеркнул, что США будут помогать Украине в достижении ее целей в сфере политики, экономики и безопасности.

Также он заверил в готовности и в дальнейшем помогать Украине в получении полноправного членства в НАТО.