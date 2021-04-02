Джо Байден вперше поговорить з Володимиром Зеленським, — Politico

Це буде четверта розмова, проведена на найвищому рівні між Україною та США.

2 квітня 2021 року 46-й президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський вперше поговорять з того моменту, як Байден вступив на посаду. Причиною бесіди стануть повідомлення про те, що Росія нарощує військову міць на сході України. Про це пише Politico.

Це стривожило й українських та американських спостерігачів. Раніше по телефону з українськими колегами зв'язувалися держсекретар США Ентоні Блінкен, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі та міністр оборони Ллойд Остін.

За даними джерела в Білому домі, українські офіційні особи наполягали на розмові між Зеленським і Байденом протягом декількох тижнів. Зокрема, про це говорив і глава Офісу президента Андрій Єрмак у телефонній бесіді з радником з національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Керівник Офісу президента говорив про те, що США могли б зіграти активнішу роль в просуванні мирних переговорів щодо припинення війни на Донбасі та подякував Сполученим Штатам Америки за надання важливої допомоги в сфері безпеки, яка сприяє посиленню обороноздатності України. Зокрема, йдеться про підтримку реформи Збройних сил України, посилення Військово-морських сил ЗСУ.

Джейкоб Салліван також підкреслив зусилля України в проведенні реформ. Він зазначив, що США допомагатимуть Україні в досягненні її цілей в сфері політики, економіки та безпеки.

Також він запевнив у готовності й надалі допомагати Україні в отриманні повноправного членства в НАТО.