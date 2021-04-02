В Белом доме рассказали, о чем говорили Владимир Зеленский и Джо Байден

В ходе беседы президент США Джо Байден заявил, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Стало известно, о чем говорили президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в своем первом телефонном разговоре. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Президент Байден подтвердил, что США неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Он также сказал, что очень верит в Украину.

Он подчеркнул приверженность своей администрации активизации стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих с Соединенными штатами демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины.

Лидеры стран согласились, что эти реформы являются главными для евроатлантических устремлений Украины. Они также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе.

Владимир Зеленский уже написал о разговоре с президентом США в своем Twitter, отметив, что они с президентом Байденом стоят "плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий".

[ + – ] Твит президента Украины Владимира Зеленского о разговоре с Джо Байденом

Ранее стало известно, что Пентагон встревожен тем фактом, что Россия значительно активизировала свою деятельность в Восточной Европе и Арктике. Только в понедельник самолеты НАТО 10 раз поднимались в воздух в ответ на полеты российских истребителей и бомбардировщиков в воздушном пространстве союзников. А на прошлой неделе в Арктике всплыли три российские подводные лодки с ядерным оружием, что стало новой демонстрацией силы в этом регионе.

Генерал Глен Ван Херк, глава Северного командования США, отвечающего за оборону территории, подтвердил активизацию сил РФ и указал на попытки Москвы "восстановить свое влияние на мировой арене".

"Мы больше не хотим видеть нарушений на украинской территории. Мы понимаем серьезность угроз, поступающих из России, и мы относимся к ним очень серьезно", — отметил на этой неделе официальный представитель Пентагона Джон Кирби.