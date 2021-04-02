У Білому домі розповіли, про що говорили Володимир Зеленський і Джо Байден

Під час бесіди президент США Джо Байден заявив, що підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Стало відомо, про що говорили президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден у своїй першій телефонній розмові. Про це повідомили в прес-службі Білого дому.

Президент Байден підтвердив, що США незмінно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України перед обличчям агресії Росії, що триває на Донбасі й у Криму. Він також сказав, що дуже вірить в Україну.

Він підкреслив прихильність своєї адміністрації активізації стратегічного партнерства на підтримку плану президента Зеленського з боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на загальних зі Сполученими штатами демократичних цінностях, які забезпечують справедливість, безпеку та процвітання народу України.

Лідери країн погодилися, що ці реформи є головними для євроатлантичних устремлінь України. Вони також обговорили важливість тісної співпраці США й України для стримування пандемії COVID-19 і зміцнення демократії в регіоні.

Володимир Зеленський вже написав про розмову з президентом США в своєму Twitter, зазначивши, що вони з президентом Байденом стоять "пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій".

[ + – ] Твіт президента України Володимира Зеленського про розмову з Джо Байденом

Раніше стало відомо, що Пентагон стурбований тим фактом, що Росія значно активізувала свою діяльність в Східній Європі й Арктиці. Тільки в понеділок літаки НАТО 10 разів піднімалися в повітря у відповідь на польоти російських винищувачів і бомбардувальників у повітряному просторі союзників. А минулого тижня в Арктиці спливли три російські підводні човни з ядерною зброєю, що стало новою демонстрацією сили в цьому регіоні.

Генерал Глен Ван Херк, глава Північного командування США, який відповідає за оборону території, підтвердив активізацію сил РФ і вказав на спроби Москви "відновити свій вплив на світовій арені".

"Ми більше не хочемо бачити порушень на українській території. Ми розуміємо серйозність загроз, що надходять з Росії, і ми ставимося до них дуже серйозно", — зазначив цього тижня офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.