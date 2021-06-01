"Сам подставился", - советник главы ОП Милованов рассказал историю о своем прозвище "дебил"

Милованов утверждает, что такой ярлык его оскорбляет и что он "еще долго будет висеть".

Внештатный советник главы Офиса президента Украины и член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что у него появилось прозвище "дебил" из-за того, что он сам подставился перед бизнесменом Игорем Коломойским.

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"Это прозвище, извините, дебил, которое мне прилепил Коломойский, а я не знал, как тогда на него отшутиться или вообще его вызвать на дуэль, просто опыта не было политического…", — рассказал Милованов.

Советник главы ОП отметил, что у него были и остаются хорошие отношения с бывшей главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой. И когда ей сожгли дом на нее обрушился шквал издевок и отрицательных комментариев.

"И все начали над ней издеваться, что "так тебе и надо". И я тогда написал пост в ее защиту, и на меня так поднаехали медийно", — отметил Милованов.

Член набсовета "Укроборонпрома" подчеркнул, что прозвище "дебил" теперь является ярлыком, который "еще долго будет висеть".

"Он очень меня оскорбляет, потому что я доктор наук, у меня есть публикации. Но подставился сам из-за неопытности. Как мне передали от Коломойского: "Ничего личного, он же сам подставился, я просто ударил, какие проблемы?", — поведал Милованов.

Напомним, в октябре 2019 году студия "Квартал 95" в одном из номеров высмеяла поджог дома Гонтаревой. Сама экс-глава НБУ подозревала в поджоге Коломойского. Олигарх, в свою очередь, похвалил выступление юмористов, однако отметил, что к произошедшему отношения не имеет.

Милованов, занимавший на тот момент должность главы Министерства экономики, заявил, что подобные шутки от "Квартала 95" могут восприниматься инвесторами как "подтверждение связи между властью и олигархами", в ответ на что Коломойский назвал того "дебилом" и предложил ему отказаться от министерского кресла.