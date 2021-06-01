"Сам підставився", — радник глави ОП Милованов розповів історію про своє прізвисько "дебіл"

Милованов стверджує, що такий ярлик його ображає і що він "ще довго висітиме".

Позаштатний радник глави Офісу президента України і член наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що в нього з'явилося прізвисько "дебіл" через те, що він сам підставився перед бізнесменом Ігорем Коломойським.

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"Це прізвисько, вибачте, дебіл, яке мені приліпив Коломойський, а я не знав, як тоді на нього віджартуватися або взагалі викликати на дуель, просто досвіду не було політичного...", — розповів Милованов.

Радник глави ОП зазначив, що в нього були і залишаються хороші стосунки з колишньою главою Національного банку України Валерією Гонтаревою. І коли їй спалили будинок на неї обрушився шквал глузувань і негативних коментарів.

"І всі почали над нею знущатися, що "так тобі і треба". І я тоді написав допис на її захист, і на мене так піднаїхали медійно", — зазначив Милованов.

Член наглядової ради "Укроборонпрому" підкреслив, що прізвисько "дебіл" тепер є ярликом, який "ще довго висітиме".

"Він дуже мене ображає, тому що я доктор наук, у мене є публікації. Але підставився сам через недосвідченість. Як мені передали від Коломойського: "Нічого особистого, він же сам підставився, я просто вдарив, які проблеми?" — повідав Милованов.

Нагадаємо, в жовтні 2019 році студія "Квартал 95" в одному з номерів висміяла підпал будинку Гонтаревої. Власне екс-глава НБУ підозрювала в підпалі Коломойського. Олігарх, зі свого боку, похвалив виступ гумористів, проте зазначив, що до події не причетний.

Милованов, який обіймав на той момент посаду глави Міністерства економіки, заявив, що подібні жарти від "Кварталу 95" можуть сприйматися інвесторами як "підтвердження зв'язку між владою та олігархами", у відповідь на що Коломойський назвав того "дебілом" і запропонував йому відмовитися від міністерського крісла.