У главы БЭБ должен быть опыт правоохранительной работы в сфере обеспечения экономической безопасности, - USUBC

Ожидается, что БЭБ начнет функционировать в конце сентября нынешнего года, после чего будет ликвидирована Государственная фискальная служба

В Американско-Украинском деловом совете (USUBC) считают, что главным требованием к главе Бюро экономической безопасности (БЭБ) должно стать наличие большого опыта правоохранительной работы в сфере защиты экономических интересов государства. Ожидается, что БЭБ начнет функционировать в конце сентября нынешнего года, после чего будет ликвидирована Государственная фискальная служба (ГФС).

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"Американско-Украинский деловой совет (USUBC) выступает за прозрачный конкурс на должности БЭБ всех уровней и качественный отбор кандидатов. Мы категорически против дискриминации участников конкурса по какому-либо признаку.

Вместе с тем отмечаем, что Бюро экономической безопасности, согласно закону, будет выполнять прежде всего правоохранительную функцию. Поэтому, считаем, что его Директор должен иметь большой опыт правоохранительной деятельности именно в сфере защиты экономической безопасности государства. Это позволит ему выполнять свои функции эффективно и в полном объеме", — заявили в USUBC.

USUBC продолжает работать с Офисом эффективного взаимодействия с бизнесом при ГФС, а лучшие практики и наработки ГФС должны быть переданы в БЭБ.

"Американско-Украинский деловой совет (USUBC) работает с Офисом эффективного взаимодействия с бизнесом при Государственной фискальной службе Украины. Он создает дополнительные механизмы для координации действий и налаживания диалога между бизнес-средой и государственными органами, способствует эффективной реализации программ по улучшению условий ведения бизнеса в Украине. Убеждены, что такие формы работы и коммуникации между государством и бизнесом будут крайне полезными и в деятельности БЭБ.

Закон "О Бюро экономической безопасности Украины" внедряет понятие "анализ рисков", "криминальный анализ", "риск-ориентированный подход", "управление рисками". Создаваемый орган с самого начала своей работы потребует мощных аналитических, оперативных, процессуальных наработок. Все это на данный момент имеется у Государственной фискальной службе и USUBC поддерживает передачу лучших практик от ГФС к БЭБ. Видим ГФС на сегодняшний день единственной службой, наработки которой способны существенно ускорить и облегчить начало работы Бюро экономической безопасности", — отмечают в USUBC.

USUBC является одной из наибольших бизнес-ассоциаций Украины. В ее состав входят более 200 компаний, работающих в Украине.