У голови БЕБ повинен бути досвід правоохоронної роботи у сфері організації економічної безпеки, — USUBC

Очікується, що БЕБ почне функціонувати в кінці вересня цього року, після чого буде ліквідовано Державну фіскальну службу

В Американсько-Українській діловій раді (USUBC) вважають, що головною вимогою до голови Бюро економічної безпеки (БЕБ) має стати наявність великого досвіду правоохоронної роботи у сфері захисту економічних інтересів держави. Очікується, що БЕБ почне функціонувати в кінці вересня цього року, після чого буде ліквідовано Державну фіскальну службу (ДФС).

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"Американсько-Українська ділова рада (USUBC) виступає за прозорий конкурс на посади БЕБ всіх рівнів і якісний відбір кандидатів. Ми категорично проти дискримінації учасників конкурсу за будь-якою ознакою.

Разом з тим зазначаємо, що Бюро економічної безпеки, відповідно до закону, буде виконувати насамперед правоохоронну функцію. Тому, вважаємо, що його Директор повинен мати великий досвід правоохоронної діяльності саме у сфері захисту економічної безпеки держави. Це дозволить йому виконувати свої функції ефективно та в повному обсязі", — заявили в USUBC.

USUBC продовжує працювати з Офісом ефективної взаємодії з бізнесом при ДФС, а кращі практики та напрацювання ДФС повинні бути передані в БЕБ.

"Американсько-Українська ділова рада (USUBC) працює з Офісом ефективної взаємодії з бізнесом при Державній фіскальній службі України. Вона створює додаткові механізми для координації дій та налагодження діалогу між бізнес-середовищем та державними органами, сприяє ефективній реалізації програм щодо поліпшення умов ведення бізнесу в Україні. Переконані, що такі форми роботи і комунікації між державою і бізнесом будуть вкрай корисними і в діяльності БЕБ.

Закон "Про Бюро економічної безпеки України" впроваджує поняття "аналіз ризиків", "кримінальний аналіз", "ризик-орієнтований підхід", "управління ризиками". Створюваний орган із самого початку своєї роботи потребують потужних аналітичних, оперативних, процесуальних напрацювань. Усе це наразі є в Державної фіскальної служби і USUBC підтримує передачу кращих практик від ДФС до БЕБ. Бачимо ДФС на сьогодні єдиною службою, напрацювання якої здатні істотно прискорити і полегшити початок роботи Бюро економічної безпеки", — зазначають в USUBC.

USUBC є однією з найбільших бізнес-асоціацій України. До її складу входять понад 200 компаній, що працюють в Україні.