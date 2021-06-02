Противоречит международным стандартам: в ООН отреагировали на закрытие каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK 

В документе также сообщается, что законопроекты, направленные на установление наказания за "коллаборационизм" с враждебным государством, также вызывают обеспокоенность, поскольку не соответствуют международным стандартам на свободное выражение мнения, мирных собраний и объединения.

Верховный Комиссар Организации Объединенных наций (ООН) назвала решение президента Украины Владимира Зеленского о закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK противоречащим международным стандартам в области прав человека, передает Страна.

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Об этом говорится в последнем отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает период с 1 февраля по 30 апреля.

"2 февраля Президент Украины подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о наложении санкций на Тараса Козака и восемь его компаний, что привело к закрытию трех телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZiK). Это решение противоречит международным стандартам в области прав человека, поскольку ему не хватает обоснования необходимости и пропорциональности, и оно не было принято независимым органом", — говорится в обнародованном во вторник, 1 июня, отчете.

В документе также сообщается, что законопроекты, направленные на установление наказания за "коллаборационизм" с враждебным государством, также вызывают обеспокоенность, поскольку не соответствуют международным стандартам на свободное выражение мнения, мирных собраний и объединения.

Управление Верховного комиссара по правам человека продолжает документировать нападения на правозащитников, работников СМИ и политических деятелей. "Такие случаи продолжали оставаться безнаказанными из-за медленных действий полиции или их отсутствия", — отметили в ООН.

Напомним, 2 февраля 2021 года три телеканала — "112 Украина", NewsOne и Zik были закрыты путем введения санкций против их владельца, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Власти обвиняют его в ведении бизнеса на оккупированных территориях.

Также сообщалось, что международная организация по защите прав журналистов "Репортеры без границ" назвала такое решение "эскалацией информационной войны".