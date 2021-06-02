Суперечить міжнародним стандартам: в ООН відреагували на закриття каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK

У документі також повідомляється, що законопроекти, спрямовані на встановлення покарання за "колабораціонізм" із ворожою державою, також викликають стурбованість, оскільки не відповідають міжнародним стандартам на вільне висловлення думки, мирних зібрань та об'єднання.

Верховний Комісар Організації Обʼєднаних націй (ООН) назвала рішення президента України Володимира Зеленського про закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZiK таким, що суперечить міжнародним стандартам у галузі прав людини, передає Страна.

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Про це йдеться в останньому звіті Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні, який охоплює період із 1 лютого по 30 квітня.

"2 лютого Президент України підписав указ про надання чинності рішенню Ради національної безпеки й оборони про накладення санкцій на Тараса Козака і вісім його компаній, що призвело до закриття трьох телеканалів (112 Україна, NewsOne і ZiK). Це рішення суперечить міжнародним стандартам у галузі прав людини, оскільки йому не вистачає обґрунтування необхідності та пропорційності, і воно не було ухвалене незалежним органом", — йдеться в оприлюдненому у вівторок, 1 червня, звіті.

У документі також повідомляється, що законопроекти, спрямовані на встановлення покарання за "колабораціонізм" із ворожою державою, також викликають стурбованість, оскільки не відповідають міжнародним стандартам на вільне висловлення думки, мирних зібрань та обʼєднання.

Управління Верховного комісара з прав людини продовжує документувати напади на правозахисників, працівників ЗМІ та політичних діячів. "Такі випадки продовжували залишатися безкарними через повільні дій поліції або їх відсутність", — зазначили в ООН.

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року три телеканали — "112 Україна", NewsOne і Zik були закриті шляхом введення санкцій проти їх власника, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Влада звинувачує його у веденні бізнесу на окупованих територіях.

Також повідомлялося, що міжнародна організація із захисту прав журналістів "Репортери без кордонів" назвала таке рішення "ескалацією інформаційної війни".