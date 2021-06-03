Глава НБУ Кирилл Шевченко причастен к выводу 1,1 млрд гривен вкладчиков Терра Банка - журналистское расследование

Журналистское расследование, которое появилось на The Page, доказывает причастность председателя Национального банка Украины к преступной схеме по выводу денег из Терра Банка в 2011-2012 годах.

Как сообщается в материале The Page, Кирилл Шевченко вместе с регионалом Вадимом Копыловым контролировали банк с 2010 года, передает Дело. Несмотря на периодические изменения в Правлении банка, Шевченко сохранял руководящие должности, в разное время будучи: Председателем правления, членом Наблюдательного Совета и президентом Терра Банка.

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Журналисты проследили, что в то время Терра Банк написал письмо в Meinl Bank — австрийский банк, который был инструментом очень распространенной схемы по выводу средств вкладчиков из украинских банков. В письме говорилось о предоставлении кредита Tosalan Trading Ltd. (оффшору на Британских Виргинских островах) в сумме 40 млн долларов, что по нынешнему курсу равно 1,1 млрд гривен. Кредит предоставлялся под договор залога, по которому Терра Банк обязался перед Meinl Bank хеджировать этот кредит.

В августе-сентябре 2011 года Meinl Bank перевел эти средства на счета украинского ООО «Праймери Техноресурс», которые были открыты в Терра Банке. «На бумаге эти 40 млн долларов продолжали числиться как средства на корреспондентском счетеу Терра Банка в Meinl Bank. А по факту эти деньги зашли на счет ООО «Праймери Техноресурс», открытом в Терра Банке. Но уже не как деньги вкладчиков банка, которыми они на самом деле были, а как украденные, отмытые и легализованные средства владельцев ОООшки», — объясняет The Page.

Как стало известно благодаря «Панама Пейперз», владельцем оффшора Tosalan Trading Ltd. был Руслан Цыплаков. Именно он в 2012 году купил Терра Банк у Вадима Копылова и Кирилла Шевченко «за выведенные из него же средства», считают авторы расследования. Они доказывают, что «за год до продажи Терра Банка подконтрольный Кириллу Шевченко и Вадиму Копылову менеджмент вывел из банка 1,1 млрд гривен через оффшоры Цыплакова, а в 2012 году Шевченко с Копыловым продали Терра Банк Цыплакову за те же самые деньги, которые годом ранее вывели из банка».

Напомним, в 2014-м НБУ признал Терра Банк неплатежеспособным. Решением НБУ банк ликвидировали, а его банковскую лицензию — отозвали.

В июле 2020 Кирилл Шевченко был назначен председателем Национального банка Украины.