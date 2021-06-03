Голова НБУ Кирило Шевченко причетний до виведення 1,1 млрд гривень вкладників Терра Банку, - журналістське розслідування

Журналістське розслідування, яке з'явилося на The Page, доводить причетність голови Національного банку України до злочинній схемі з виведення грошей з Терра Банку у 2011-2012 роках.

Як повідомляється у матеріалі The Page, Кирило Шевченко разом із регіоналом Вадимом Копиловим мали контроль над банком з 2010-го року, передає Діло. Незважаючи на періодичні зміни у Правлінні банку, Шевченко зберігав керівні посади, в різний час будучи Головою правління, членом Наглядової Ради та президентом Терра Банку.

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Журналісти прослідкували, що в той час Терра Банк написав листа до Meinl Bank — австрійського банку, що був інструментом дуже розповсюдженої схеми з виведення коштів вкладників з українських банків. В листі йшлося про надання кредиту Tosalan Trading Ltd. – офшору на Британських Віргінських островах — у сумі 40 мільйонів доларів (за нинішнім курсом – 1,1 млрд гривень) під договір застави, за яким Терра Банк зобов’язався перед Meinl Bank хеджувати цей кредит.

У серпні-вересні 2011 року Meinl Bank переказав ці кошти на рахунки української ТОВ «Праймері Техноресурс», відкриті в Терра Банку. «На папері ці 40 мільйонів доларів продовжували числитися, як кошти на кореспондентському рахунку Терра Банку у Meinl Bank. А по факту ці гроші зайшли на рахунок ТОВ «Праймері Техноресурс», клієнта Терра Банку. Але вже не як гроші вкладників банку, якими вони насправді були, а як вкрадені, відмиті та легалізовані кошти власників ТОВки», — пояснює The Page.

Як стало відомо завдяки «Панама Пейперз», власником офшору Tosalan Trading Ltd був Руслан Циплаков. Саме він у 2012 році купив Терра Банк у Вадима Копилова і Кирила Шевченка «за виведені з нього ж кошти», вважають автори розслідування. Вони доводять, що «за рік до продажу Терра Банку підконтрольний Кирилу Шевченку та Вадиму Копилову менеджмент вивів з банку 1,1 млрд гривень через офшори Циплакова, а в 2012 році Шевченко з Копиловим продали Терра Банк Циплакову за ті ж самі гроші, котрі роком раніше вивели з банку».

Нагадаємо, у 2014-му НБУ визнав Терра Банк неплатоспроможним. Рішенням НБУ банк ліквідували, а його банківську ліцензію – відкликали.

У липні 2020 року Кирило Шевченко був призначений головою Національного банку України.