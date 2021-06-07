Президент Зеленский не может инициировать референдум по закону об олигархах - Портнов и Лукаш

По словам Портнова, у президента нет полномочий выносить на референдум законы об олигархах.

Юристы Андрей Портнов и Елена Лукаш прокомментировали заявление Владимира Зеленского о том, что первый вопрос, который вынесут на всеукраинский референдум, будет о статусе олигархов.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Посты на эту тему они опубликовали в своих Телеграм-каналах, передает Страна.

По словам Портнова, у президента нет полномочий выносить на референдум законы об олигархах.

"Единственная теоретическая возможность инициировать какой-то подобный вопрос — это только народная инициатива и строго после сбора трех миллионов подписей в не менее, чем двух третях областей. Но на фоне постановляемых указами приговоров в принципе ничего страшного, какая уже разница", — написал адвокат (о том, кто и как имеет право выносить на референдум вопросы можно подробно прочитать здесь).

Ранее СМИ подробно писали, кто и как имеет право выносить вопросы на референдум согласно закону. У президента есть право выносить только те вопросы, которые касаются общих положений Конституции, разделов "Выборы. Референдум" в Конституции или "Внесение изменений в Конституцию".

Вопросы принятия тех или иных законов (а именно это имеется в виду в случае с законопроектов про олигархов) могут быть вынесены на референдум только в порядке народной инициативы после сбора 3 миллионов подписей.

А экс-министр юстиции Елена Лукаш полагает, что никакого референдума о статусе олигархов не будет.

" Стоимость одного всеукраинского референдума около 2 миллиардов гривен. Естественно, в бюджете они не заложены. Времени на подготовку и проведение (по скромным прикидкам) должно уйти месяца три (60 дней от указа про проведение до дня голосования плюс оргвопросы (ст.29 закона "О всеукраинском референдуме")", — отметила Лукаш.

Также она напомнила, что по закону на всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос. А Зеленскому вряд ли получится объяснить людям, почему первый референдум по его же закону о референдуме, да еще стоимостью в два миллиарда гривен будет не о мире и Минских соглашениях, не о тарифах, не о земле и губительных реформах, а о статусе олигархов.

И задает Зеленский этот вопрос людям при наличии своего большинства в парламенте, которое уполномочено избирателями принимать законы. Которое, кроме того, обязано будет рассмотреть закон, имплементирующий решение референдума. (ч.1 ст. 4 Закона).

Рассмотреть и принять решение.

Обратите внимание на эти глаголы. Они не обязывают точно имплементировать высказанную волю народа. Они требуют рассмотреть и принять какое-то решение.

Вы может уже подзабыли, но 20 мая 2021 г. Зеленский уже анонсировал возможный референдум по ситуации на Донбассе. И что? Где указ про назначение референдума? Где предложения Кабмина по изменению закона о госбюджете, где оргмероприятия? Короче, слушаю я видео Зеленского про успехи его СНБО и вспоминаю только один анекдот. Про "ну так и вы говорите", — написала Елена Лукаш.

Также, по ее мнению, само по себе появление идеи о референдуме говорит, что за закон об олигархах голосов в Раде нет.

"Были бы на это голоса в парламенте, не надо было бы никакого референдума. Значит, голосов нет и страшно сегодня не олигархам. Поэтому был придуман трюк с референдумом", — считает Лукаш.

В конце мая СМИ писали, что Зеленский хочет вынести на референдум вопрос по Донбассу, о чем упомянула Елена Лукаш.

Журналисты также приводили мнения олигархов по поводу посвященного им закона.