Президент Зеленський не може ініціювати референдум щодо закону про олігархів — Портнов і Лукаш

За словами Портнова, у президента немає повноважень виносити на референдум закони про олігархів.

Юристи Андрій Портнов та Олена Лукаш прокоментували заяву Володимира Зеленського про те, що перше питання, яке винесуть на всеукраїнський референдум, буде про статус олігархів.

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Дописи на цю тему вони опублікували в своїх телеграм-каналах, передає Страна.

За словами Портнова, у президента немає повноважень виносити на референдум закони про олігархів.

"Єдина теоретична можливість ініціювати якесь подібне питання — це тільки народна ініціатива і лише після збору трьох мільйонів підписів у не менш, ніж двох третинах областей. Але на тлі постановлених указами вироків у принципі нічого страшного, яка вже різниця", — написав адвокат (про те, хто і як має право виносити на референдум питання можна докладно прочитати тут).

Раніше ЗМІ докладно писали, хто і як має право виносити питання на референдум відповідно до закону. У президента є право виносити тільки ті питання, які стосуються загальних положень Конституції, розділів "Вибори. Референдум" у Конституції або "Внесення змін до Конституції".

Питання ухвалення тих чи інших законів (а саме це мається на увазі у випадку із законопроектів про олігархів) можуть бути винесені на референдум тільки в порядку народної ініціативи після збору 3 мільйонів підписів.

А ексміністриня юстиції Олена Лукаш вважає, що ніякого референдуму про статус олігархів не буде.

"Вартість одного всеукраїнського референдуму майже 2 мільярди гривень. Звичайно, в бюджеті вони не закладені. Часу на підготовку і проведення (за скромними підрахунками) має піти місяці три (60 днів від указу про проведення до дня голосування плюс оргпитання (ст. 29 закону "Про всеукраїнський референдум")", — зазначила Лукаш.

Також вона нагадала, що згідно із законом на всеукраїнський референдум може виноситися тільки одне питання. А Зеленському навряд чи вийде пояснити людям, чому перший референдум за його ж законом про референдум, та ще вартістю два мільярди гривень буде не про мир і Мінські угоди, не про тарифи, не про землю і згубні реформи, а про статус олігархів.

І ставить Зеленський це питання людям за наявності своєї більшості в парламенті, яка уповноважена виборцями ухвалювати закони. Яка, крім того, повинна буде розглянути закон, що імплементує рішення референдуму. (Ч.1 ст. 4 Закону).

Розглянути й ухвалити рішення.

Зверніть увагу на ці дієслова. Вони не зобов'язують точно імплементувати висловлену волю народу. Вони вимагають розглянути й ухвалити якесь рішення.

Ви може вже призабули, але 20 травня 2021 р Зеленський вже анонсував можливий референдум щодо ситуації на Донбасі. І що? Де указ про призначення референдуму? Де пропозиції Кабміну щодо змін до закону про держбюджет, де оргзаходи? Коротше, слухаю я відео Зеленського про успіхи його РНБО і згадую тільки один анекдот. Про "ну так і ви говорите", — написала Олена Лукаш.

Також, на її думку, сама собою поява ідеї про референдум каже, що за закон про олігархів голосів у Раді немає.

"Були б на це голоси в парламенті, не треба було б ніякого референдуму. Значить, голосів немає і страшно сьогодні не олігархам. Тому був вигаданий трюк із референдумом", — вважає Лукаш.

Наприкінці травня ЗМІ писали, що Зеленський хоче винести на референдум питання щодо Донбасу, про що згадала Олена Лукаш.

Журналісти також приводили думки олігархів із приводу присвяченого їм закону.