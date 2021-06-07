Ряд украинских предприятий не поддерживают санкции против белорусских компаний

Ряд украинских компаний, среди которых "Спецбудмаш", "Альфатекс", "Вива", "Укравтокомплект" обратились с открытым письмом к Кабинету Министров Украины с просьбой не применять односторонние санкции к предприятиям из Беларуси.

Соответствующие письма находятся в распоряжении редакции сайта podrobnosti. В них украинские производители предупреждают о негативных последствиях санкций для экономики.

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В качестве примера приводится неправомерное решение Межведомственной комиссии о дополнительных пошлинах на автомобили МАЗ.

Украинские производители уверены, что такой шаг приведет к запуску цепной реакции – сокращению рабочих мест, снижению налоговых выплат, потере белорусского рынка для украинских узлов и комплектующих для машиностроения.

По мнению украинских производителей, сейчас идет попытка создать монопольное положение для членов ассоциации "Укравтопром". Помимо потери рабочих мест, ограничение конкуренции неминуемо приведет к повышению цен на автомобильную и пассажирскую технику на рынке Украины.

Напомним, в апреле 2021 года постановлением украинской Межведомственной комиссии была введена таможенная пошлина в размере 35% на грузовую и автобусную технику из Беларуси.

По мнению юристов, решение комиссии было неправомерным. Его приняли с нарушением статей 2 и 19 Договора о зоне свободной торговли.

В ответ на этот шаг Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт украинских товаров. Таким образом, обе страны очутились на пороге торговой войны.

Взаимные ограничения грозят большими потерями для экономик обеих стран.

Общий товарооборот между Украиной и Беларусью в январе-марте 2021 года составил $1,245 млрд. Беларусь входит в топ-6 ключевых стран для украинского экспорта.