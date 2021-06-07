Ряд українських підприємств не підтримує санкції проти білоруських компаній

Ряд українських компаній, серед яких "Спецбудмаш", "Альфатекс", "Віва", "Укравтокомплект" звернувся з відкритим листом до Кабінету Міністрів України з проханням не застосовувати односторонні санкції до підприємств з Білорусі.

Відповідні листи перебувають у розпорядженні редакції сайту podrobnosti. У них українські виробники попереджають про негативні наслідки санкцій для економіки.

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Як приклад наводиться неправомірне рішення Міжвідомчої комісії про додаткові мита на автомобілі МАЗ.

Українські виробники впевнені, що такий крок призведе до запуску ланцюгової реакції — скорочення робочих місць, зниження податкових виплат, втрати білоруського ринку для українських вузлів і комплектувальників для машинобудування.

На думку українських виробників, наразі йде спроба створити монопольне становище для членів асоціації "Укравтопром". Крім втрати робочих місць, обмеження конкуренції неминуче призведе до підвищення цін на автомобільну і пасажирську техніку на ринку України.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року постановою української Міжвідомчої комісії було введене мито в розмірі 35% на вантажну й автобусну техніку з Білорусі.

За думку юристів, рішення комісії було неправомірним. Його прийняли з порушенням статей 2 і 19 Договору про зону вільної торгівлі.

У відповідь на цей крок Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт українських товарів. Таким чином, обидві країни опинилися на порозі торговельної війни.

Взаємні обмеження загрожують великими втратами для економік обох країн.

Загальний товарообіг між Україною і Білоруссю в січні-березні 2021 року становив $ 1,245 млрд. Білорусь входить у топ-6 ключових країн для українського експорту.