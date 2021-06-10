Смягчать санкции к проекту "Северный поток-2" перед выборами в Германии нелогично, - Витренко

По его словам, российский газ больше не будет протекать через Украину после завершения строительства "Северного потока-2" и завершения действующего пятилетнего контракта в 2025 году.

Смягчить санкции со стороны США к проекту "Северный поток-2" перед выборами в Германии — крайне нелогично.

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Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в комментарии Аtlantic Сouncil во время своего визита в США, передает РБК.

"Учитывая важность [для США] хороших отношений с Германией, с тактической точки зрения США должны были остановить трубопровод до тех пор, пока после выборов не будет сформирована новая германская коалиция, отражающую взгляды немецкого народа. Смягчать санкции сейчас нет смысла, поскольку в Германии скоро появится новая политическая реальность", — отметил Витренко.

Как сообщает Аtlantic Сouncil, в Германии существует сильная оппозиция к российскому газопроводу со стороны зеленых и экологических групп. Однако Витренко не уверен, что этого окажется достаточно, чтобы сорвать "Северный поток 2".

По его словам, российский газ больше не будет протекать через Украину после завершения строительства "Северного потока-2" и завершения действующего пятилетнего контракта в 2025 году.

Глава правления также НАК сообщил, что потеря российского транзита газа станет серьезным экономическим ударом для Украины. Это также развяжет Путину руки в военном отношении и может проложить путь к серьезной эскалации очага семилетнего конфликта между двумя странами.

"И Россия, и Германия неоднократно заявляли, что транзит газа через Украину должен продолжаться после вступления в эксплуатацию "Северного потока-2", однако трудно понять, как эти обязательства могут быть выполнены", — отмечает Аtlantic Сouncil.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что освобождение от санкций компании Nord Stream 2 AG и ее директора Матиаса Варнига может быть пересмотрено.

Ранее четырнадцать сенаторов-республиканцев представили законопроект, который вновь вводит санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток-2", после того, как администрация Байдена объявила об их отмене.