Пом'якшувати санкції до проекту "Північний потік-2" перед виборами в Німеччині нелогічно, — Вітренко

За його словами, російський газ більше не протікатиме через Україну після завершення будівництва "Північного потоку-2" і завершення чинного п'ятирічного контракту в 2025 році.

Помʼякшити санкції з боку США до проекту "Північний потік-2" перед виборами в Німеччині — вкрай нелогічно.

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Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в коментарі Аtlantic Сouncil під час свого візиту в США, передає РБК.

"З огляду на важливість [для США] хороших відносин із Німеччиною, з тактичної точки зору США повинні були зупинити трубопровід до тих пір, поки після виборів не буде сформована нова німецька коаліція, яка відображатиме погляди німецького народу. Помʼякшувати санкції зараз немає сенсу, оскільки в Німеччині скоро зʼявиться нова політична реальність", — зазначив Вітренко.

Як повідомляє Аtlantic Сouncil, у Німеччині існує сильна опозиція до російського газопроводу з боку зелених та екологічних груп. Однак Вітренко не впевнений, що цього буде достатньо, щоб зірвати "Північний потік-2".

За його словами, російський газ більше не протікатиме через Україну після завершення будівництва "Північного потоку-2" і завершення чинного пʼятирічного контракту в 2025 році.

Глава правління НАК також повідомив, що втрата російського транзиту газу стане серйозним економічним ударом для України. Це також розвʼяже Путіну руки з військової точки зору й може прокласти шлях до серйозної ескалації вогнища семирічного конфлікту між двома країнами.

"І Росія, і Німеччина неодноразово заявляли, що транзит газу через Україну повинен тривати після введення в експлуатацію "Північного потоку-2", проте важко зрозуміти, як ці зобовʼязання можуть бути виконані", — зазначає Аtlantic Сouncil.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що звільнення від санкцій компанії Nord Stream 2 AG і її директора Матіаса Варніга може бути переглянуте.

Раніше чотирнадцять сенаторів-республіканців представили законопроект, який знову вводить санкції проти компаній, що беруть участь в будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", після того, як адміністрація Байдена оголосила про їх скасування.