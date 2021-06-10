Команда Порошенко в Ровно готова начать преследования ромов, - эксперт

Недавние высказывания мэра Ровно от партии Петра Порошенко «Европейская Солидарность» Александра Третяка про необходимость «решить вопрос» с представителями народа ромов похожи на заявления членов нацистской партии Германии или организаторов геноцида в Руанде, отметил в Facebook глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

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«Абсолютно симптоматично, что команда Порошенко скатывается к идеям «окончательно решить еврейский ромский вопрос». Если вопрос языка не помогает привлечь избирателей, то можно поднять градус на теме национальных меньшинств. Все по заветам Рейнхарда Гейдриха и Германа Геринга», — написал эксперт.

Он привел слова Третяка, сказанные тем на радио:

«Я очень сдерживаюсь в эмоциях. Но, глядя на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе. Буквально на днях должен был провести заседание рабочей группы с правоохранительными органами, чтобы решить этот вопрос, чтобы представители ромской национальности не вели себя так нагло. Правоохранители должны следить за этим, и муниципальная варта, которую мы вот-вот запускаем».

Кроме того, мэр Ровно заявил, что руководство города готово действовать радикально: «упаковать» представителей ромской общины в автобусы и вывезти их в Закарпатье.

«Очень рекомендую Александру не сдерживать себя и перечитать материалы Гаагского трибунала по геноциду в Руанде и изучить историю Радио тысячи холмов. Там тоже использовали радио, чтобы натравить хуту против тутси. Закончилось все виселицами, геноцидом и Гаагским трибуналом», — предостерег Быков.