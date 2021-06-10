Команда Порошенка в Рівному готова почати переслідування ромів, - експерт

Останні висловлювання мера Рівного від партії Петра Порошенка «Європейська Солідарність» Олександра Третяка про необхідність «вирішити питання» з представниками народу ромів схоже на заяви членів нацистської партії Німеччини або організаторів геноциду в Руанді, зазначив у Facebook глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

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«Абсолютно симптоматично, що команда Порошенка скочується до ідей «остаточно вирішити єврейське ромське питання». Якщо питання мови не допомагає залучити виборців, то можна підняти градус на темі національних меншин. Все за заповітами Рейнхарда Гейдріха і Германа Герінга», — написав експерт.

Він навів слова Третяка, сказані тим на радіо:

«Я дуже стримуюся в емоціях. Але, дивлячись на цю ситуацію з ромською національністю, у мене не вистачає слів і толерантності до того, що вони творять в місті. Буквально на днях мав провести засідання робочої групи з правоохоронними органами, щоб вирішити це питання, щоб представники ромської національності не вели себе так нахабно. Правоохоронці повинні стежити за цим, і муніципальна варта, яку ми ось-ось запускаємо».

Крім того, мер Рівного заявив, що керівництво міста готове діяти радикально: «упакувати» представників ромської общини в автобуси і вивезти їх до Закарпаття.

«Дуже рекомендую Олександру не стримувати себе і перечитати матеріали Гаазького трибуналу по геноциду в Руанді і вивчити історію Радіо тисячі пагорбів. Там теж використовували радіо, щоб нацькувати хуту проти тутсі. Закінчилося все шибеницями, геноцидом і Гаазьким трибуналом», — застерігає Биков.