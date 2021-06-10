Суд в Николаеве оправдал экс-чиновника, у которого нашли тоннели с золотом и антиквариатом (видео)

Во время обысков, напоминают журналисты, силовики нашли под особняком тоннели, в которых помимо драгоценностей хранились доллары и нацистские кресты.

Суд Николаева вынес оправдательный приговор в отношении экс-замглавы Николаевской ОГА Николая Романчука, обвиняемого в получении взятки в размере $90 тысяч.

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Об этом пишет ТСН.

По словам журналистов, экс-чиновник, у которого в особняке также нашли тоннели с золотыми слитками и антиквариатом, расплакался после оправдательного приговора.

"Это было больно услышать через 5 лет. Хотя я просил это сделать через 2 дня. Я не виноват", — заявил Николай Романчук, имеющий звание Героя Украины.

По версии следствия, в 2016 году в автомобиле, в котором ехал помощник Романчука, нашли свыше $90 тысяч. Правоохранители утверждали, что это была взятка от предпринимателя в обмен на спецразрешение на разработку добычи известняка. Во время обысков силовики обнаружили тоннели, которые соединяли особняк Николая Романчука с его сыновьями. В них были сейфы с золотыми слитками, антиквариатом и старыми иконами.

В суде Николай Романчук утверждал, что он невиновен, а под арестом он находился несколько недель и его отпустили под залог в 5 млн гривен. Рассмотрение дела продолжалось 5 лет и коллегия судей пришла к выводу, что прокуроры не доказали вину экс-замглавы Николаевской ОГА.

Николай Романчук пожаловался, что за 5 лет рассмотрения дела он похудел на 15 кг, потерял работу и уважение коллег, и пообещал журналистам показать тоннели после того, как окончательно выиграет судебный процесс.

Более того, экс-топ-чиновник заверил, что честно заработал на золотые слитки и антиквариат, которые силовики обнаружили в тоннелях под его особняком.

[ + – ] Обыски у Николая Романчука Фото: Фото из Facebook-аккаунта Анатолия Матиоса

[ + – ] Обыски у Романчука Фото: Фото из Facebook-аккаунта Анатолия Матиоса

"Есть подаренное, есть заработанное. Зарплата руководителя завода была в несколько раз выше зарплат всех губернаторов вместе взятых за весь период", — добавил Романчук.

Сторона обвинения не согласна с решением суда и планирует его обжаловать в апелляционном порядке.

[ + – ] Экс-замглавы Николаевской ОГА Николай Романчук расплакался в суде

Ранее Фокус сообщал, что обвиняемого в получении взятки экс-замглавы Николаевской ОГА Николая Романчука выпустили под залог в 5,5 млн гривен. Сумма залога вдвое превышала размер предполагаемой взятки, но почти в четыре раза меньше суммы, которую запрашивала прокуратура.

Также Фокус в своей статье писал, что силовики находят при обысках в домах украинских чиновников.