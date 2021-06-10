Суд у Миколаєві виправдав ексчиновника, в якого знайшли тунелі із золотом та антикваріатом (відео)

Під час обшуків, нагадують журналісти, силовики знайшли під маєтком тунелі, в яких крім коштовностей зберігалися долари і нацистські хрести.

Суд Миколаєва виніс виправдувальний вирок ексзаступнику голови Миколаївської ОДА Миколі Романчуку, звинуваченого в отриманні хабара в розмірі $90 тисяч.

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Про це пише ТСН.

За словами журналістів, ексчиновник, в якого в маєтку також знайшли тунелі із золотими злитками та антикваріатом, розплакався після виправдувального вироку.

"Це було боляче почути через 5 років. Хоча я просив це зробити через 2 дні. Я не винен", — заявив Микола Романчук, який має звання Героя України.

За версією слідства, в 2016 році в автомобілі, в якому їхав помічник Романчука, знайшли понад $90 тисяч. Правоохоронці стверджували, що це був хабар від підприємця в обмін на спецдозвіл на розробку видобутку вапняку. Під час обшуків силовики знайшли тунелі, які з'єднували маєток Миколи Романчука з його синами. У них були сейфи із золотими злитками, антикваріатом і старими іконами.

У суді Микола Романчук стверджував, що він не винен, а під арештом він перебував кілька тижнів і його відпустили під заставу 5 млн гривень. Розгляд справи тривав 5 років і колегія суддів дійшла висновку, що прокурори не довели провину ексзаступника голови Миколаївської ОДА.

Микола Романчук поскаржився, що за 5 років розгляду справи він схуд на 15 кг, втратив роботу і повагу колег, і пообіцяв журналістам показати тунелі після того, як остаточно виграє судовий процес.

Більш того, екстопчиновник запевнив, що чесно заробив на золоті злитки й антикваріат, які силовики знайшли в тунелях під його маєтком.

[ + – ] Обшуки у Миколи Романчука Фото: Фото из Facebook-аккаунта Анатолия Матиоса

[ + – ] Обшуки у Романчука Фото: Фото из Facebook-аккаунта Анатолия Матиоса

"Є подароване, є зароблене. Зарплата керівника заводу була в кілька разів вища зарплат усіх губернаторів разом узятих за весь період", — додав Романчук.

Сторона обвинувачення не згодна з рішенням суду та планує його оскаржити в апеляційному порядку.

[ + – ] Ексзаступник голови Миколаївської ОДА Микола Романчук розплакався в суді

Раніше Фокус повідомляв, що обвинуваченого в отриманні хабара ексзаступника голови Миколаївської ОДА Миколу Романчука випустили під заставу в 5,5 млн гривень. Сума застави вдвічі перевищувала розмір передбачуваного хабара, але майже вчотиричі менша суми, яку запрошувала прокуратура.

Також Фокус у своїй статті писав, що силовики знаходять під час обшуків у будинках українських чиновників.