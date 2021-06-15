Предписание НАЗК незаконно, предвзято и будет оспорено в судебном порядке — Юрий Витренко

«Решение о моем назначении принял Кабмин, поэтому вообще абсурдно в такой ситуации говорить, что за мою деятельность в интересах лица частного права меня «отблагодарило» это лицо, взяв меня на работу», — отмечает Витренко.

Предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое было вынесено Кабинету Министров Украины по ликвидации нарушений статьи 26 Закона Украины «О предотвращении коррупции» при назначении председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», является незаконным, а выводы Нацагентства свидетельствуют о типичном примере «избирательного правосудия» и предвзятого отношения.

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Об этом на официальном сайте компании заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, который аргументирует свою позицию следующим образом.

Во-первых, «для применения ограничений, предусмотренных законом, обязательным условием является наличие у должностного лица соответствующих полномочий на подготовку или участие в подготовке решений относительно соответствующего субъекта. Такие полномочия по Нафтогаза у меня отсутствовали. Также добавлю, что Минэнерго не было органом управления компании, а в качестве такого органа выступал Кабмин. При этом, в качестве исполняющего обязанности министра я не входил в состав Кабинета Министров, а, соответственно, не голосовал при принятии решений Кабинетом Министров. Также я не был руководителем или членом НКРЭКУ», — комментирует Юрий Витренко.

Во-вторых, выводы НАПК противоречат не только букве закона, но и его духу. Ведь смысл ограничений, изложенных в Законе Украины «О предотвращении коррупции», заключается в том, чтобы чиновники не оказывали преференций лицам частного права в расчете на дальнейшее трудоустройство или получения другой неправомерной выгоды от этого юридического лица. В то же время, в случае с Юрием Витренко решение о назначении принимал коллегиальный орган — Правительство Украины.

«Решение о моем назначении принял Кабмин, поэтому вообще абсурдно в такой ситуации говорить, что за мою деятельность в интересах лица частного права меня «отблагодарило» это лицо, взяв меня на работу», — отмечает Витренко.

Кроме того, такие действия НАПК можно назвать типичным примером «избирательного правосудия», поскольку они противоречат не только закону, но и сложившейся юридической практике. Ведь в 2017-2020 гг., при назначении ответственных сотрудников министерств к правлений и наблюдательных советов государственных энергетических и инфраструктурных компаний, агентство не видело никаких рисков и нарушений.

Один из таких примеров — отсутствие реакции Нацагентства при назначении председателем правления АО «Укрзализныця» Евгения Кравцова, который до этого занимал должность первого заместителя Министра инфраструктуры. При этом, данный центральный орган исполнительной власти, в отличие от Министерства энергетики, осуществлял функции по управлению этим акционерным обществом и был наделен соответствующими полномочиями.

Отсутствие нарушений норм закона в ситуации с назначением Юрия Витренко также подтверждается научно-правовым заключением ведущих специалистов в области права Института государства и права им. Корецкого. В выводах говорится, что заключение трудового контракта с Юрием Витренко на должность председателя правления акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не подпадает под антикоррупционные ограничения, установленные в пункте 1 части первой статьи 26 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

«Я всегда исхожу из принципа верховенства права, поэтому рассчитываю, что в судебном порядке мы сможем установить, чья правовая позиция является более обоснованной», — резюмировал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».