Припис НАЗК незаконний, упереджений і буде оскаржений в судовому порядку — Юрій Вітренко

«Рішення про моє призначення прийняв Кабмін, тому взагалі абсурдно в такій ситуації говорити, що за мою діяльність в інтересах особи приватного права мені «віддячила» особа, взявши мене на роботу», — зазначає Вітренко.

Припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПКА), який був винесений Кабінету Міністрів України щодо ліквідації порушень статті 26 Закону України «Про запобігання корупції» при призначенні голови правління НАК «Нафтогаз України», є незаконним, а висновки Нацагентства свідчать про типовий приклад «вибіркового правосуддя» і упередженого ставлення.

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Про це на офіційному сайті компанії заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, який аргументує свою позицію наступним чином.

По-перше, «для застосування обмежень, передбачених законом, обов'язковою умовою є наявність у посадової особи відповідних повноважень на підготовку або участь у підготовці рішень щодо відповідного суб'єкта. Такі повноваження по Нафтогазу у мене були відсутні. Також додам, що Міненерго не було органом управління компанії, а в якості такого органу виступав Кабмін. При цьому, в якості виконуючого обов'язки міністра я не входив до складу Кабінету Міністрів, а, відповідно, не голосував за прийняття рішень Кабінетом Міністрів. Також я не був керівником або членом НКРЕКП», — коментує Юрій Вітренко.

По-друге, висновки НАПКА суперечать не тільки букві закону, але і його духу. Адже сенс обмежень, викладених в Законі України «Про запобігання корупції», полягає в тому, щоб чиновники не надавали преференцій особам приватного права в розрахунку на майбутнє працевлаштування або отримання іншої неправомірної вигоди від цієї юридичної особи. Водночас, у випадку з Юрієм Вітренком рішення про призначення приймав колегіальний орган — Уряд України.

«Рішення про моє призначення прийняв Кабмін, тому взагалі абсурдно в такій ситуації говорити, що за мою діяльність в інтересах особи приватного права мені «віддячила» особа, взявши мене на роботу», — зазначає Вітренко.

Крім того, такі дії НАПКА можна назвати типовим прикладом «вибіркового правосуддя», оскільки вони суперечать не лише закону, а й юридичній практиці, яка склалася. Адже у 2017-2020 рр., При призначенні відповідальних співробітників міністерств до правлінь і наглядових рад державних енергетичних і інфраструктурних компаній, агентство не бачило ніяких ризиків і порушень.

Один з таких прикладів — відсутність реакції Нацагентства при призначенні головою правління АТ «Укрзалізниця» Євгена Кравцова, який до цього обіймав посаду першого заступника Міністра інфраструктури. При цьому, цей центральний орган виконавчої влади, на відміну від Міністерства енергетики, здійснював функції з управління цим акціонерним товариством і був наділений відповідними повноваженнями.

Відсутність порушень норм закону в ситуації з призначенням Юрія Вітренка також підтверджується науково-правовим висновком провідних фахівців у сфері права Інституту держави і права ім. Корецького. У висновках говориться, що укладення трудового контракту з Юрієм Вітренком на посаду голови правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» не підпадає під антикорупційні обмеження, встановлені в пункті 1 частини першої статті 26 Закону України «Про запобігання корупції».

«Я завжди виходжу з принципу верховенства права, тому розраховую, що в судовому порядку ми зможемо встановити, чия правова позиція є більш обґрунтованою», — резюмував голова правління НАК «Нафтогаз України».