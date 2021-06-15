«Слуга народа» и ОПЗЖ лидируют в парламентских опросах, всего в Раду проходят 4 партии, — социологи

66,8% опрошенных считают, что для мирного урегулирования (т.е. для восстановления мира в Украине, возвращения Донбасса и налаживания добрососедских отношений с РФ) Владимир Зеленский должен провести личную встречу с Владимиром Путиным.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины прошли в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре политические силы. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг» с 26 мая по 8 июня 2021 года, передает Первый Деловой.

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В целом, новый состав парламента выглядит следующим образом:

«Слуга народа» — 23,3%

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 15,9%

«Европейская солидарность» – 15,3%

«Батькивщина» – 11,1%

Остальные партии, согласно опросу, не преодолевают проходной барьер.

Стоит отметить, что 66,8% опрошенных считают, что для мирного урегулирования (т.е. для восстановления мира в Украине, возвращения Донбасса и налаживания добрососедских отношений с РФ) Владимир Зеленский должен провести личную встречу с Владимиром Путиным. А 50,2% респондентов уверены, что Зеленский должен для восстановления мира на Донбассе провести личную встречу с руководством ОРДЛО.

Отвечая на вопрос, справляется ли украинская власть с вакцинацией населения или не справляется, 70,2% заявили, что не справляется. При этом 72% респондентов подчеркнули, что это вызвано субъективными причинами — непрофессионализмом украинской власти, политическими интересами при выборе вакцины.

Также украинцы отвечали на вопрос, каково их отношение к 9 мая – Дню Победы. 62,2% респондентов заявили, что для них – это большой праздник. 51,3% опрошенных отметили, что решение власти в целом отказаться от официальных торжеств по поводу празднования Дня Победы – неправильное. А 58,2% респондентов подчеркнули, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» сделала больше других политических партий, представленных в парламенте, для празднования Дня Победы 9 мая на высоком уровне.

Опрос проводился Центром «Социальный мониторинг» c 26 мая по 8 июня 2021 года в 24-х областях Украины и Киеве. Всего опрошено 3004 респондента. Метод получения информации: индивидуальное интервью «тет-а-тет» по месту жительства респондента. Стандартные отклонения: 1,1- 1,9%.