«Слуга народу» й ОПЗЖ лідирують в парламентських опитуваннях, всього в Раду проходять 4 партії, — соціологи

66,8% опитаних вважають, що для мирного врегулювання (тобто для відновлення миру в Україні, повернення Донбасу та налагодження добросусідських відносин з РФ) Володимир Зеленський повинен провести особисту зустріч із Володимиром Путіним.

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися б найближчої неділі, то до парламенту пройшли б чотири політичні сили. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» із 26 травня по 8 червня 2021 року передає Перший Діловий.

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У цілому, новий склад парламенту виглядає так:

«Слуга народу» — 23,3%;

«Опозиційна платформа — За життя» — 15,9%;

«Європейська солідарність» — 15,3%;

«Батьківщина» — 11,1%.

Решта партій, згідно з опитуванням, не долають прохідний бар'єр.

Варто зазначити, що 66,8% опитаних вважають, що для мирного врегулювання (тобто для відновлення миру в Україні, повернення Донбасу та налагодження добросусідських відносин з РФ) Володимир Зеленський повинен провести особисту зустріч із Володимиром Путіним. А 50,2% респондентів впевнені, що Зеленський повинен для відновлення миру на Донбасі провести особисту зустріч із керівництвом ОРДЛО.

Відповідаючи на питання, чи справляється українська влада з вакцинацією населення або не справляється, 70,2% заявили, що не справляється. При цьому 72% респондентів підкреслили, що це викликано суб'єктивними причинами — непрофесіоналізмом української влади, політичними інтересами пд час вибору вакцини.

Також українці відповідали на питання, яке їхнє ставлення до 9 травня — Дня Перемоги. 62,2% респондентів заявили, що для них — це велике свято. 51,3% опитаних зазначили, що рішення влади в цілому відмовитися від офіційних урочистостей з приводу святкування Дня Перемоги — неправильне. А 58,2% респондентів підкреслили, що «Опозиційна платформа — За життя» зробила більше за інші політичні партії, представлені в парламенті, для святкування Дня Перемоги 9 травня на високому рівні.

Опитування проводилося Центром «Соціальний моніторинг» із 26 травня по 8 червня 2021 року в 24-х областях України та Києві. Всього опитані 3 004 респонденти. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв'ю «тет-а-тет» за місцем проживання респондента. Стандартні відхилення: 1,1- 1,9%.