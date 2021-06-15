Юрист объяснил, почему не было конфликта интересов в назначении Витренко в "Нафтогаз"

У нынешнего главы НАК "Нафтогаз Украины" отсутствует конфликт интересов с компанией, так как он ранее на своей должности в министерстве энергетики не занимался контролем национальной акционерной компании.

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Об этом заявил эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего Александр Чебаненко, передает "РБК-Украина".

"Статья 26 закона "О предотвращении коррупции" устанавливает два ограничения для лица занимать позицию в компании, если есть конфликт интересов. Первое — если до этого лицо занимало такую позицию, что имело право совершать контроль, делать указания, контролировать компанию. Второй момент — временной промежуток, в течение которого лицо занимает должность до прихода на позицию в компании. На наш взгляд, от года и больше должно лицо занимать предыдущую должность, в которой контролировать компанию", — отметил Александр Чебаненко.

Юрист подчеркнул, что ключевым в вопросе законности назначения Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины" является вопрос совершения им надзора и контроля над компанией. По его мнению, до прихода в НАК Витренко никак не контролировал НАК, а значит, и конфликта интересов быть не может.

"Главная характеристика, которая составляет суть конфликта интересов, — лицо реально выполняет распорядительные функции и контроль. На наш взгляд, именно это позволяет утверждать, что конфликта интересов в назначении Юрия Витренко нет. Потому что в данном случае есть все основания утверждать, что в полномочия Юрия Витренко контрольные функции относительно НАК "Нафтогаз Украины" не входили", — объяснил Чебаненко.

Напомним, 15 июня в НАПК сообщили о предписании Кабмину, в котором идет речь о прекращении контракта с действующим главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко.

По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции является незаконным, а выводы агентства свидетельствуют о типичном примере "избирательного правосудия" и предвзятого отношения.