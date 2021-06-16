В Украине запущена большая приватизация - Дмитрий Сенниченко на форуме “Украина 30”

В ходе состоявшегося 16 июня форума "Украина 30" глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко рассказал о старте большой приватизации. Принятый Верховной Радой закон о разблокировании большой приватизации открыл окно возможностей для привлечения инвестиций.

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"В Украине стартовала большая приватизация. Впервые со времен "Криворожстали". Мы сделали это вместе с Кабинетом министров, командой Президента, депутатами Верховной Рады и представителями общественности. Я всегда подчеркивал, что только совместная работа даст результат", — отметил Дмитрий Сенниченко.

Сенниченко подчеркнул, что Фонд госимущества изменил правила и подходы к приватизации, запустив онлайн-портал privatization.gov.ua, который функционирует по принципу электронного супермаркета.

По словам Сенниченко, в Верховной Раде рассматривается комплексный законопроект, который устранит существующие барьеры на пути проведения приватизации. Данный законопроект уже поддержали 30 бизнес-ассоциаций. Среди прочего, законопроект предусматривает отчисления 10% доходов от приватизации в местные бюджеты.

"Сегодня как никогда необходимо привлечение инвестиций для восстановления экономической ситуации в стране, создание рабочих мест и расширение базы налогообложения", — резюмировал глава ФГИ.

Первый аукцион большой приватизации — 2021 состоится уже летом. На торги будет выставлена ОГХК, один из крупнейших производителей титанового сырья в мире, при стартовой цене 3,7 млрд грн.