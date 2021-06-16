В Україні запущена велика приватизація — Дмитро Сенниченко на форумі "Україна 30"

Під час форуму "Україна 30", що відбувся 16 червня, глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко розповів про старт великої приватизації. Ухвалений Верховною Радою закон про розблокування великої приватизації відкрив вікно можливостей для залучення інвестицій.

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"В Україні стартувала велика приватизація. Вперше з часів "Криворіжсталі". Ми зробили це разом із Кабінетом міністрів, командою Президента, депутатами Верховної Ради і представниками громадськості. Я завжди підкреслював, що тільки спільна робота дасть результат", — зазначив Дмитро Сенниченко.

Сенниченко підкреслив, що Фонд держмайна змінив правила і підходи до приватизації, запустивши онлайн-портал privatization.gov.ua, який функціонує за принципом електронного супермаркету.

За словами Сенниченка, у Верховній Раді розглядається комплексний законопроект, який усуне наявні барʼєри на шляху проведення приватизації. Цей законопроект вже підтримали 30 бізнес-асоціацій. Серед іншого, законопроект передбачає відрахування 10% доходів від приватизації до місцевих бюджетів.

"Сьогодні як ніколи необхідне залучення інвестицій для відновлення економічної ситуації в країні, створення робочих місць і розширення бази оподаткування", — резюмував глава ФДМ.

Перший аукціон великої приватизації — 2021 відбудеться вже влітку. На торги буде виставлений ОГХК, один із найбільших виробників титанової сировини в світі, при стартовій ціні 3,7 млрд грн.