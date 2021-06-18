Вашингтонский адвокат и политический консультант Ванетик будет защищать свою репутацию от нападок украинско-российского олигарха, - эксперт

Накануне предстоящей встречи президентов Соединенных Штатов Америки и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского появилась информация по делу, которое может угрожать имиджу Украины и может заинтересовать правоохранительные органы обеих стран.

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Об этом пишет аналитик ОО "Институт мониторинга рынка инфраструктуры" Валерий Щербина в блоге на сайте "Цензор.НЕТ", передает "Телеграф".

Американский адвокат, эксперт и политический консультант, специализирующийся по Восточной Европе и Кавказу, подал исковую жалобу в Верховный суд округа Оранж, штат Калифорния Соединенных Штатов Америки, с целью защиты себя и своей деловой репутации от нападок со стороны украинского олигарха Павла Фукса. Сообщение об этом появилось на сайте суда, утверждает эксперт.

Выдвинутые в жалобе обвинения, по его словам, достаточно серьезные. Они касаются непосредственно Павла Фукса и бизнеса, его помощника Андрея Телиженко и нескольких СМИ. В тексте идет речь о том, что Фукс якобы может иметь отношение к организованной преступности, поэтому должен подпасть под действие американского федерального закона RICO (направленный на борьбу с организованной преступностью). Сумма иска, по словам Щербины, составляет 252 миллионов долларов США.

Полный текст искового заявления доступен по ссылке.

Стоит понимать, что Ванетик — адвокат и политический консультант, известный своими связями в Республиканской партии США, уточнил эксперт, и одним из направлений его работы является организация официальных и деловых встреч политиков и бизнесменов со всего мира с представителями политического истеблишмента США для налаживания сотрудничества и отстаивания политических и экономических интересов.

Согласно официальной биографии, рассказал Щербина, семья Ванетика эмигрировала в США еще в 70-х годах, а сам Юрий Ванетик прошел путь от финансового и юридического консультанта до члена совета директоров и советника в корпоративных структурах, политических и общественных организациях. Будучи известным юристом, во время последних президентских выборов, Ванетик был сопредседателем и вице-президентом предвыборной компании экс-мэра Нью-Йорка и личного юриста Дональда Трампа Руди Джулиани.

Сейчас, утверждает Щербина, в контексте расследований США и контактов Джулиани с Фуксом, данный иск привлечет внимание не только в Украине, но и в Вашингтоне.

"В 2019 году Фукс и Ванетик уже судились, тогда истцом выступал Фукс. Теперь же Фукс и ряд изданий, которые согласно позиции Ванетика, распространяли ложную информацию, будут отвечать перед американским судом. Сумма иска Фукса против Ванетика тогда составляла 200 тыс. долларов США", — уточнил эксперт.

Суть конфликта заключается в том, что Фукс обвиняет американского адвоката и юриста в том, что он якобы не дал ему место, которое он хотел на инаугурации Дональда Трампа в 2017 году. Ванетик отказал претензиям Фукса в судебном порядке.

"Создается впечатление, что Фукс обиделся на то, что ему не обеспечили место "в первом ряду" или личную встречу с новоизбранным президентом США. Хотя бизнесмен и гордится более чем десятилетним знакомством с уже экс-президентом США, которое возникло на фоне попытки покупки франшизы на строительство Trump Tower, он явно не был бы приглашен на какие-либо мероприятия, без участия американских политических консультантов", — рассказал он.

Однако, следует понимать специфику — формирование состава гостей происходит, в том числе, через спонсоров избирательных компаний, прямой "продажи билетов" нет, но их список в любом случае с органами безопасности США.

"Возможно, вопрос заключается в этом, ведь раньше журналисты уже писали, что Павел Фукс был отнесен в непубличных "черный список США" лиц, к которым есть претензии правоохранительных органов США, и которых не пускают в страну. Его американская виза была аннулирована, а сам бизнесмен имел проблемы с въездом в Мексику", — добавил Щербина.

Бессмысленно считать, что в образцово правовом государстве, как США, людей включают в данный перечень по надуманным причинам. Рейтинговое Нью-Йорк Таймс в своей статье прямо называет Фукса российско-украинским бизнесменом, а такие издания как "Аль-Джазира" и "Радио Свобода" публиковали материалы о том, что Павел Фукс активно занимался скупкой активов, связанных с окружением Януковича в Украине. Преимущественно в газовой сфере.

Как утверждает эксперт, в 2019 году "Обозреватель" писал, что Фукс провел сделку с паспортами и имеет двойное гражданство Украины и России. Тогда РФ направляла запрос на экстрадицию Фукса в деле о мошенничестве с недвижимостью в Москве, тогда как, получая украинский паспорт в 2015 году, Фукс сообщал, что отказался от российского гражданства.

В иске Ванетика к Фуксу также утверждается, обращает внимание Щербина, что последний имеет связи с российским правительством. Иск Ванетика к Фуксу может положить начало большому делу, ведь согласно информации опубликованной в американских СМИ, правоохранители США расследуют дела против Фукса по обвинению в отмывании денег и незаконном лоббировании интересов. Вероятно, жалоба Ванетика против Фукса, согласно федерального закона RICO, может иметь для Фукса долгоиграющие негативные последствия в США. Управление контроля за иностранными активами при Министерстве финансов США (OFAC) имеет богатый опыт по имплементации этого закона в плане введения санкций на примере окружения беглого Януковича. Поэтому вероятно, Фукс может стать в один ряд с ними.

"Мы попытались обратиться к Ванетику за комментарием по его иску, однако не получили ответа", — резюмировал эксперт.

Кроме того, он добавил, что несмотря на активное наступление президента Зеленского на позиции олигархов, они "будут надеяться на активную позицию США в деле уменьшения их влияния на украинскую политику. К тому же, судя по всему, их злоупотребления начинают представлять проблему не только для Украины, но и для США".

"Любые скандалы между представителями американского истеблишмента и украинскими олигархами накануне встречи президентов Байдена и Зеленского в Вашингтоне не играют на пользу и портят статус Украины на международной арене в целом и в коммуникации с основным стратегическим партнером частности", — подчеркнул Щербина.