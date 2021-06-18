Вашингтонський адвокат і політичний консультант Ванетик захищатиме свою репутацію від нападок українсько-російського олігарха, — експерт

Напередодні майбутньої зустрічі президентів Сполучених Штатів Америки і України Джо Байдена і Володимира Зеленського з'явилася інформація по справі, яка може загрожувати іміджу України і може зацікавити правоохоронні органи обох країн.

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Про це пише аналітик ГО "Інститут моніторингу ринку інфраструктури" Валерій Щербина у блозі на сайті "Цензор.НЕТ", передає "Телеграф".

Американський адвокат, експерт і політичний консультант, який спеціалізується по Східній Європі і Кавказу, подав позовну скаргу до Верховного суду округу Оранж, штат Каліфорнія Сполучених Штатів Америки, з метою захисту себе і своєї ділової репутації від нападок з боку українського олігарха Павла Фукса. Повідомлення про це з'явилося на сайті суду, стверджує експерт.

Висунуті у скарзі звинувачення, за його словами, досить серйозні. Вони стосуються безпосередньо Павла Фукса і бізнесу, його помічника Андрія Теліженка та кількох ЗМІ. У тексті йдеться про те, що Фукс нібито може мати відношення до організованої злочинності, тому повинен підпасти під дію американського федерального закону RICO (спрямований на боротьбу з організованою злочинністю). Сума позову, за словами Щербини, становить 252 мільйонів доларів США.

Повний текст позовної заяви доступний за посиланням.

Варто розуміти, що Ванетик — адвокат і політичний консультант, відомий своїми зв'язками в Республіканській партії США, уточнив експерт, і одним з напрямків його роботи є організація офіційних і ділових зустрічей політиків і бізнесменів з усього світу з представниками політичного істеблішменту США для налагодження співпраці та відстоювання політичних та економічних інтересів.

Згідно з офіційною біографією, розповів Щербина, сім'я Ванетика емігрувала в США ще у 70-х роках, а сам Юрій Ванетик пройшов шлях від фінансового і юридичного консультанта до члена ради директорів і радника в корпоративних структурах, політичних і громадських організаціях. Будучи відомим юристом, під час останніх президентських виборів, Ванетик був співголовою і віцепрезидентом передвиборчої компанії ексмера Нью-Йорка і особистого юриста Дональда Трампа Руді Джуліані.

Зараз, стверджує Щербина, в контексті розслідувань США і контактів Джуліані з Фуксом, даний позов приверне увагу не тільки в Україні, але і у Вашингтоні.

"У 2019 Фукс і Ванетик вже судилися, тоді позивачем виступав Фукс. Тепер же Фукс і низка видань, які згідні з позицією Ванетика, поширювали неправдиву інформацію, відповідатимуть перед американським судом. Сума позову Фукса проти Ванетика тоді становила 200 тис. Доларів США", — уточнив експерт.

Суть конфлікту полягає у тому, що Фукс звинувачує американського адвоката і юриста у тому, що він нібито не дав йому місце, яке він хотів на інавгурації Дональда Трампа у 2017 році. Ванетик відмовив претензіям Фукса у судовому порядку.

"Створюється враження, що Фукс образився на те, що йому не забезпечили місце" в першому ряду "або особисту зустріч з новообраним президентом США. Хоча бізнесмен і пишається більше ніж десятирічним знайомством з уже експрезидентом США, яке виникло на тлі спроби покупки франшизи на будівництво Trump Tower, він явно не був би запрошений на будь-які заходи, без участі американських політичних консультантів", — розповів він.

Однак, варто розуміти специфіку — формування складу гостей відбувається, зокрема, через спонсорів виборчих компаній, прямого "продажу квитків" немає, але їх список в будь-якому разі з органами безпеки США.

"Можливо, питання полягає в цьому, адже раніше журналісти вже писали, що Павло Фукс був віднесений в непублічний "чорний список США" осіб, до яких є претензії правоохоронних органів США, і яких не пускають в країну. Його американська віза була анульована, а сам бізнесмен мав проблеми з в'їздом до Мексики", — додав Щербина.

Безглуздо вважати, що в зразково правовій державі, як США, людей включають до цього переліку з надуманих причин. Рейтингове Нью-Йорк Таймс у своїй статті прямо називає Фукса російсько-українським бізнесменом, а такі видання як "Аль-Джазіра" і "Радіо Свобода" публікували матеріали про те, що Павло Фукс активно займався скупкою активів, пов'язаних з оточенням Януковича в Україні. Переважно в газовій сфері.

Як стверджує експерт, у 2019 році "Обозреватель" писав, що Фукс провів операцію з паспортами і має подвійне громадянство України і Росії. Тоді РФ направляла запит на екстрадицію Фукса у справі про шахрайство з нерухомістю в Москві, тоді як, отримуючи український паспорт у 2015 році, Фукс повідомляв, що відмовився від російського громадянства.

У позові Ванетика до Фукса також стверджується, звертає увагу Щербина, що останній має зв'язки з російським урядом. Позов Ванетика до Фукса може покласти початок великої справи, адже згідно інформації опублікованої в американських ЗМІ, правоохоронці США розслідують справи проти Фукса за звинуваченням у відмиванні грошей і незаконному лобіюванні інтересів. Ймовірно, скарга Ванетика проти Фукса, згідно федерального закону RICO, може мати для Фукса довгограючі негативні наслідки в США. Управління контролю за іноземними активами при Міністерстві фінансів США (OFAC) має багатий досвід щодо імплементації цього закону в плані введення санкцій на прикладі оточення втікача-Януковича. Тому ймовірно, Фукс може стати в один ряд з ним.

"Ми спробували звернутися до Ванетика за коментарем за його позовом, однак не отримали відповіді", — резюмував експерт.

Крім того, він додав, що незважаючи на активний наступ президента Зеленського на позиції олігархів, вони "будуть сподіватися на активну позицію США у справі зменшення їх впливу на українську політику. До того ж, судячи з усього, їх зловживання починають представляти проблему не тільки для Україна, але і для США".

"Будь-які скандали між представниками американського істеблішменту і українськими олігархами напередодні зустрічі президентів Байдена і Зеленського у Вашингтоні не грають на користь і псують статус України на міжнародній арені загалом і в комунікації з основним стратегічним партнером зокрема", — підкреслив Щербина.