Информационная кампания о возможной отставке Авакова является манипуляцией, в которой использовали СМИ - нардеп Швец

По словам парламентария, украинские СМИ были использованы "втёмную" в информационной компании о якобы готовящейся отставке Арсена Авакова с должности главы МВД.

Украинские СМИ были использованы "втёмную" в информационной компании о якобы готовящейся отставке Арсена Авакова с должности главы МВД, которая является манипуляцией. Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Швец заявил журналистам в Киеве, сообщает УНН.

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"Я впервые услышал информацию о якобы готовящейся отставке Авакова в СМИ. Я удивился и подумал: "что это такое?". Всегда есть риск того, что средства массовой информации будут использованы для определённых манипуляций с разной целью. При этом не всегда СМИ в курсе, что их используют "втёмную"", — сказал он.

При этом Сергей Швец подчеркнул: "Я не буду заниматься конспирологией и делать неосторожные заявления, потому что они в первую очередь вредят Президенту".

Нардеп также отметил, что на заседаниях парламентского монобольшинства вопрос отставки Арсена Авакова не обсуждался.

Ранее нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что Арсен Аваков соответствует занимаемой должности и занимает ключевое место в конструкции безопасности Украины.

"Сейчас вопрос отставки Авакова не стоит. И наша фракция его не обсуждала. Если у кого есть какие-то амбиции, эмоции или желания, только потому, что кому-то кажется, что Аваков получает слишком много влияния, как главы МВД, то это большая ошибка. Я рассматриваю Авакова, не как человека, фамилию, а как элемент национальной безопасности", — подчеркнула нардеп.