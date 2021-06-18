Інформаційна кампанія про можливу відставку Авакова є маніпуляцією, в якій використали ЗМІ - нардеп Швець

За словами парламентарія, українські ЗМІ були використані "втемну" в інформаційній компанії щодо ймовірної відставки Арсена Авакова з посади голови МВС.

Українські ЗМІ були використані "в темну" в інформаційній компанії щодо ймовірної відставки Арсена Авакова з посади голови МВС, яка є маніпуляцією. Про це народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Швець заявив журналістам в Києві., повідомляє УНН.

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"Я вперше почув інформацію щодо ймовірної відставки Авакова в ЗМІ. Я здивувався і подумав: "що це таке?". Завжди є ризик того, що засоби масової інформації будуть використані для певних маніпуляцій з різною метою. При цьому не завжди ЗМІ в курсі, що їх використовують "в темну"", — сказав він.

При цьому Сергій Швець підкреслив: "Я не буду займатися конспірологією і робити необережні заяви, тому що вони в першу чергу шкодять Президенту".

Нардеп також зазначив, що на засіданнях парламентської монобільшості питання відставки Арсена Авакова не обговорювалося.

Раніше нардеп "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що Арсен Аваков відповідає займаній посаді і займає ключове місце в конструкції безпеки України.

"Зараз питання відставки Авакова не стоїть. І наша фракція його не обговорювала. Якщо у кого є якісь амбіції, емоції або бажання, тільки тому, що комусь здається, що Аваков отримує занадто багато впливу, як глава МВС, то це велика помилка. Я розглядаю Авакова, не як людину, прізвище, а як елемент національної безпеки", — підкреслила нардеп.