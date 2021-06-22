В Дія City не будет договоров о непереманивании, - нардеп Чернев

Автор законопроекта о Дія City заявил, что из законопроекта №4303 о Дія City убрали норму о введении договоров о непереманивании. Правку внесли между первым и вторым чтениями по требованию представителей ИТ-бизнеса. Решением Комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации правка была учтена.

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"Украинское IT-сообщество стремится договариваться о таких условиях, как непереманивание или неконкуренция, непосредственно с работодателем. Как показали отзывы, законодательное закрепление непереманивания еще не имеет запроса в бизнесе и сообществе. Мы же делаем рабочий закон для того, чтобы он не мешал работать людям и устранял проблемы бизнеса и работников. Поэтому договоры о непереманивании были изъяты из законопроекта", — поясняет Чернев правку в законодательстве о действии.

Также договор о неконкуренции будет не обязательным, а остается на усмотрение работника и работодателя. При этом такой договор будет возмездным, размер оплаты будет фиксироваться в нем.

"Сумма оплаты — это вопрос, который должен остаться на усмотрение работодателя и работника, и служить результатом их взаимного консенсуса. Это должно регулироваться рынком, а не государством. Тем более, что уже сейчас рынок очень ориентирован на работника, а после внедрения Дія City спрос на IT-специалистов будет расти еще быстрее", — говорит Чернев.

Рамочный законопроект №4303 о действии был проголосован Верховной Радой в первом чтении. Вместе с налоговым законопроєктом №5376 он закладывает правовые основы функционирования специального правового и налогового режима для ИТ-отрасли Дія City.

18 июня Комитет по вопросам цифровой трансформации ВРУ рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом базовый законопроект №4303 о Дія City.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров прогнозирует, что введение спецрежима Дія City позволит украинскому ИТ-сектору в будущем генерировать до 10% ВВП страны.