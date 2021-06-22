В Дія City не буде договорів про непереманювання, - нардеп Чернєв

Автор законопроєктів про Дія City заявив, що із законопроєкту №4303 про Дія City прибрали норму про запровадження договорів про непереманювання. Правку внесли між першим та другим читаннями на вимогу представників ІТ-бізнесу. Рішенням Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації правку було враховано.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

«Українська IT-спільнота прагне домовлятись про такі умови, як непереманювання або неконкуренція, безпосередньо з роботодавцем. Як показали відгуки, законодавче закріплення непереманювання ще не має запиту в бізнесі та спільноті. Ми ж робимо робочий закон для того, щоб він не заважав працювати людям та усував проблеми бізнесу та працівників. Тому договори про непереманювання були вилучені з законопроєкту», — пояснює Чернєв правку в законодавстві про Дія City.

Також договір про неконкуренцію буде не обов’язковим, а залишається на розсуд працівника та роботодавця. При цьому такий договір буде оплатним, розмір оплати фіксуватиметься в ньому.

«Сума оплати — це питання, що має залишитися на розсуд роботодавця та працівника, та слугувати результатом їх взаємного консенсусу. Це має регулюватися ринком, а не державою. Тим більше, що вже зараз ринок дуже орієнтований на працівника, а після впровадження Дія City попит на IT-фахівців буде рости ще швидше», — каже Чернєв.

Рамковий законопроєкт №4303 про Дія City був проголосований Верховною Радою у першому читанні. Разом із податковим законопроєктом №5376 він закладає правові основи функціонування спеціального правового та податкового режиму для ІТ-галузі Дія City.

18 червня Комітет з питань цифрової трансформації ВРУ рекомендував парламенту схвалити у другому читанні та в цілому базовий законопроєкт №4303 про Дія City.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров прогнозує, що уведення спецрежиму Дія City дозволить українському ІТ-сектору в майбутньому генерувати до 10% ВВП країни