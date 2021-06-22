Аваков и Разумков встали на сторону олигархов Фирташа и Фукса из-за личных амбиций – эксперт

Глава МВД Арсен Аваков и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддержали введение санкций против олигархов Фукса и Фирташа из-за личных интересов. Об этом заявил в Facebook политический эксперт Евгений Хурсин.

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«Как стало известно, Разумков и Аваков не стали голосовать за санкции против бизнесменов-олигархов Фукса и Фирташа, которые, как утверждает СНБО, строили различные коррупционные схемы и связаны с Россией. Во время заседания СНБО эти два государственных деятеля, по сути, руководствовались более личными интересами и амбициями», — отмечает политэксперт.

Разумков уже не впервые демонстрирует свою независимость от команды президента Владимира Зеленского. «Что логично для политика, укрепляющего позиции для строительства сольной карьеры, но мелковато для главы парламента», — уточнил эксперт.

Аваков же, по его словам, является давним бизнес-партнером Фукса и вместе с ним борется за власть в Харькове.

«В общем, такая позиция вряд ли имеет что- то общее с государственными интересами. Тут личное превалирует. Аваков очень долго уже министр, а Разумков строит карьеру как отдельный политический лидер», — констатирует политэксперт.

Напомним, на заседании СНБО 18 июня были введены санкции против Дмитрия Фирташа за поставки титановой руды на предприятия российского ВПК. Также были введены санкции против Павла Фукса за неправомерно полученную лицензию на добычу полезных ископаемых компанией «Голден Деррик».