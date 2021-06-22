Аваков і Разумков встали на сторону олігархів Фірташа і Фукса через особисті амбіції — експерт

Глава МВС Арсен Аваков і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримали введення санкцій проти олігархів Фукса і Фірташа через особисті інтереси. Про це заявив у Facebook політичний експерт Євген Хурсін.

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«Як стало відомо, Разумков і Аваков не стали голосувати за санкції проти бізнесменів-олігархів Фукса і Фірташа, які, як стверджує РНБО, будували різні корупційні схеми і повʼязані з Росією. Під час засідання РНБО ці два державних діяча, по суті, керувалися більш особистими інтересами та амбіціями», — зазначає політексперт.

Разумков вже не вперше демонструє свою незалежність від команди президента Володимира Зеленського. «Що логічно для політика, який зміцнює позиції для будівництва сольної карʼєри, але замілко для глави парламенту», — уточнив експерт.

Аваков же, за його словами, є давнім бізнес-партнером Фукса і разом з ним бореться за владу в Харкові.

«Загалом, така позиція навряд чи має щось спільне з державними інтересами. Тут приватне превалює. Аваков дуже довго вже міністр, а Разумков будує карʼєру як окремий політичний лідер», — констатує політексперт.

Нагадаємо, на засіданні РНБО 18 червня були введені санкції проти Дмитра Фірташа за поставки титанової руди на підприємства російського ВПК. Також були введені санкції проти Павла Фукса за неправомірно отриману ліцензію на видобуток корисних копалин компанією «Голден Деррік».